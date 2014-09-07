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Около 10 тысяч человек приняли участие в субботнике в лесопарковых зонах Минска

07 сентября 2014 13:59
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Новости Беларуси. Масштабный субботник прошел в лесопарковых зонах. Около 10 тысяч человек, жителей Минска и Минского района приняли в нем участие. Так, к примеру, парк имени Павлова в столице стал чище и краше. Все стараниями участников городского субботника. 

В экологическом мероприятии приняли участие мэр города Николай Ладутько, руководители администраций района и общественные организации.

В парке появились новые клумбы, посажены молодые деревья.  Планируется, что в ближайшее время здесь будет завершена реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сусленков, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Это парк именно здорового образа жизни, то есть это спортивное сооружение, велодорожки, площадки всевозможные с турниками, как сегодня говорят модно, воркаута, детские игровые площадки. Поэтому парк для жителей. Планируется в следующем году начать уже какие-то работы, первые пусковые очереди, потому что перед началом работ все-таки необходимо проложить инженерные сети.

Начался экологический марафон с возложения цветов к памятному знаку в честь Михаила Павлова. Он  возглавлял город  девять лет: с 2000 по 2009 год.  За это время значительно изменился облик столицы: были возведены многие жилые кварталы, гостиницы, реконструирована площадь Независимости и построено множество дорог.

# общество # Субботники в Беларуси # Андрей Сусленков

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