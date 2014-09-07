VIII Международный писательский форум проходит в Минске

Новости Беларуси. В День письменности в Минске обсуждали литературные темы. Накануне в белорусскую столицу прибыли известные писатели и общественные деятели из Росси, Литвы, Молдовы, Казахстана и Таджикистана.

Собравшись в Национальной библиотеке за круглым столом, они обсуждали многие вопросы, в том числе касающиеся и журналистики, но главной темой для дискуссии стала роль книги и литературы в современном обществе.

Такой форум проводится в Минске уже в 8 раз. На нынешней встрече состоялась презентация альманаха «Созвучие», где представлены произведения современных авторов из многих стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алесь Бадак, писатель, главный редактор журнала «Полымя»:

З цягам часу гэты праект будзе пашырацца на іншыя краіны свету. Таму што да нас прыязджаюць кожны год прадстаўнікі Літвы, пьсьменнікі Сербіі, Чарнагорыі. Мы спадзяемся і мы перакананы, што ўсе яны павязуць з сабой гэты альманах і вернуцца да нас з новымі творамі.

Георгий Пряхин, писатель, директор издательства «Художественная литература» (Россия):

Здесь встретились люди разных литератур и разных культур. Здесь и белорусы, и русские, здесь таджики, казахи, здесь литовцы. Беларусь в данном случае играет какую-то такую интегрирующую роль. Это забота и о сегодняшнем дне, и о дне завтрашнем.