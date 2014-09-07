Крупский льнозавод: качество урожая-2014 и многовековые традиции

Новости Беларуси. Крупский льнозавод - одно из старейших предприятий отросли и региона. С капризной сельхозкультурой здесь работают почти 60 лет. Предприятие прошло сложный путь, но здесь разгадали секрет успешной работы. Сегодня льнозавод один из лучших в столичном регионе. Василий Хомич руководит предприятием более 20 лет.

Теперь у льноводов самая горячая пора. В погожие дни вся техника предприятия на полях - урожай не подвел ожидания аграриев в этом году.

А еще в Крупках возрождают народные традиции льняного качества!

О качестве сырья, продукции и людях, которые работают с белорусским «белым золотом» в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.