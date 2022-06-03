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«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице

03 июня 2022 12:56
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Новости Беларуси. Долгие месяцы пандемии больницы были закрыты для посещений. Труднее всего в этом время было детям и малышам. В Бресте милиционеры устроили праздник под окнами детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маячки радости в глазах – репортаж Кристины Протосовицкой. 

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Путешествие в страну безопасности детей. Спецсигналы и целый караван специальных автомобилей. Все для того, чтобы дети улыбнулись и их больничные будни приобрели самые яркие краски.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-4

И лисенок, и волчонок, и даже Дядя Степа. В Бресте для маленьких пациентов персонажи мультфильмов предстали наяву. Благотворительная акция от милиционеров – викторины и квизы безопасности, чтобы как можно меньше было травм и опасных ситуаций.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-7

Виктор Турчинович, начальник отдела идеологической работы УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники управления внутренних дел приехали сюда, чтобы донести детям азы, основы безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечь самое дорогое, что у них есть, – это жизнь. Мы приехали не с пустыми руками – с подарками. Пускай те положительные эмоции, которые создадут наши сотрудники с участием наших аниматоров, позволят быстрее выздороветь.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-10

Виктория Козел, заместитель главврача Брестской детской областной больницы:
Буквально два года, даже больше, мы работали в замкнутых условиях. Мы были закрыты от мира, мир частично был закрыт от нас. Все это время мы работали, лечили, спасали, оказывали помощь, мы делали ремонты, совершенствовали свою помощь все для наших детей. Рады, что в этот день наши гости смогли приехать к детям, уделить им внимание, подарить подарки, напомнить правила безопасности, поведения на дороге.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-13

Брестская детская областная больница в год делает здоровыми свыше 60 тысяч маленьких пациентов. Открытие нового корпуса позволяет обследовать и лечить детей, используя новейшие технологии и оборудование, в том числе, в реанимации и операционных. Без внимания гостей не остался ни один ребенок – для тех, кому сложно передвигаться, праздник безопасности пришел в палату.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-16

Так много призов раздали, разукрашки, шарики, фликеры. Нам много-много нового объяснили.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-19

Я тут лежу уже неделю и такого ни разу не видела. Мне очень сильно понравилось.

«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице-22

Кристина Протосовицкая:
В компании плюшевых милиционеров любой недуг отступает. Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу. Ведь главный рецепт от врача максимум положительных эмоций.

# Дети # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Турчинович # Виктория Козел # Фотофакт

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