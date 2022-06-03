«Бронхитам – штрафы, а переломам – заключение под стражу». Вот какой праздник устроили милиционеры в детской больнице

Новости Беларуси. Долгие месяцы пандемии больницы были закрыты для посещений. Труднее всего в этом время было детям и малышам. В Бресте милиционеры устроили праздник под окнами детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маячки радости в глазах – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Путешествие в страну безопасности детей. Спецсигналы и целый караван специальных автомобилей. Все для того, чтобы дети улыбнулись и их больничные будни приобрели самые яркие краски.

И лисенок, и волчонок, и даже Дядя Степа. В Бресте для маленьких пациентов персонажи мультфильмов предстали наяву. Благотворительная акция от милиционеров – викторины и квизы безопасности, чтобы как можно меньше было травм и опасных ситуаций.

Виктор Турчинович, начальник отдела идеологической работы УВД Брестского облисполкома:

Сотрудники управления внутренних дел приехали сюда, чтобы донести детям азы, основы безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечь самое дорогое, что у них есть, – это жизнь. Мы приехали не с пустыми руками – с подарками. Пускай те положительные эмоции, которые создадут наши сотрудники с участием наших аниматоров, позволят быстрее выздороветь.

Виктория Козел, заместитель главврача Брестской детской областной больницы:

Буквально два года, даже больше, мы работали в замкнутых условиях. Мы были закрыты от мира, мир частично был закрыт от нас. Все это время мы работали, лечили, спасали, оказывали помощь, мы делали ремонты, совершенствовали свою помощь – все для наших детей. Рады, что в этот день наши гости смогли приехать к детям, уделить им внимание, подарить подарки, напомнить правила безопасности, поведения на дороге.

Брестская детская областная больница в год делает здоровыми свыше 60 тысяч маленьких пациентов. Открытие нового корпуса позволяет обследовать и лечить детей, используя новейшие технологии и оборудование, в том числе, в реанимации и операционных. Без внимания гостей не остался ни один ребенок – для тех, кому сложно передвигаться, праздник безопасности пришел в палату.

Так много призов раздали, разукрашки, шарики, фликеры. Нам много-много нового объяснили.

Я тут лежу уже неделю и такого ни разу не видела. Мне очень сильно понравилось.