Брендированный поезд к Году исторической памяти появился в метро. Какие изображения можно увидеть на вагонах?

Новости Беларуси. Первый состав, брендированный в честь Года исторической памяти, вышел на линию Минского метро. Его тематика посвящена белорусским деятелям и святым местам, а также национальным символам, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.