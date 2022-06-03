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Брендированный поезд к Году исторической памяти появился в метро. Какие изображения можно увидеть на вагонах?

03 июня 2022 12:46
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Новости Беларуси. Первый состав, брендированный в честь Года исторической памяти, вышел на линию Минского метро. Его тематика посвящена белорусским деятелям и святым местам, а также национальным символам, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Брендированный поезд к Году исторической памяти появился в метро. Какие изображения можно увидеть на вагонах?-1

На вагонах размещены изображения Евфросинии Полоцкой, слуцкие пояса, Туровское Евангелие и Коложская церковь. Всего в метрополитене появятся четыре брендированных состава. Второй будет оклеен изображениями, связанными с Великой Победой. Поезда, которые последуют по «Автозаводской» линии, имеют тематику истории БССР и современной Беларуси.

# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

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