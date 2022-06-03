«Даже если камни с неба будут падать, всё равно будем стрелять». Белорусские танкисты готовятся к биатлону

Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к биатлону. Международный армейский конкурс по традиции пройдет в августе на подмосковном Алабино. Наши военнослужащие вступят в бой на Т-72Б3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к биатлону. Международный армейский конкурс по традиции пройдет в августе на подмосковном Алабино. Наши военнослужащие вступят в бой на Т-72Б3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас команда оттачивает мастерство в вождении боевых машин и стрельбе из различных видов вооружения. Тренировки проходят на полигоне Доманово ежедневно. Белорусским армейцам есть что показать и доказать, поэтому выкладка – на все 100 %. Во время прохождения трассы скорость танков достигает максимальных значений.
Андрей Жук, начальник отдела главного управления боевой подготовки:
Сейчас отрабатывается упражнение применительно к этапу индивидуальной гонки. В последующем уже приступим к подготовке команды для участия в эстафете, которая является венцом состязаний. Полигон качественно подготовлен, оборудован системой видеонаблюдения, что мне как руководителю позволяет оценивать действия каждого обучаемого.
Сергей Михно, главный тренер команды конкурса «Танковый биатлон»:
Анализировали, делали выводы, включаем это все в подготовку танковых экипажей. На погоду надеяться, как показала практика, не надо. Стреляем здесь при любых условиях. Даже если камни с неба будут падать, все равно будем стрелять.
В 2022 году команда выйдет на трассу в обновленном составе. Боевая учеба продлится вплоть до проведения соревнований.