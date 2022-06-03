Прямой эфир

«Даже если камни с неба будут падать, всё равно будем стрелять». Белорусские танкисты готовятся к биатлону

03 июня 2022 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к биатлону. Международный армейский конкурс по традиции пройдет в августе на подмосковном Алабино. Наши военнослужащие вступят в бой на Т-72Б3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Даже если камни с неба будут падать, всё равно будем стрелять». Белорусские танкисты готовятся к биатлону-1

Сейчас команда оттачивает мастерство в вождении боевых машин и стрельбе из различных видов вооружения. Тренировки проходят на полигоне Доманово ежедневно. Белорусским армейцам есть что показать и доказать, поэтому выкладка – на все 100 %. Во время прохождения трассы скорость танков достигает максимальных значений.  

«Даже если камни с неба будут падать, всё равно будем стрелять». Белорусские танкисты готовятся к биатлону-4

Андрей Жук, начальник отдела главного управления боевой подготовки:  
Сейчас отрабатывается упражнение применительно к этапу индивидуальной гонки. В последующем уже приступим к подготовке команды для участия в эстафете, которая является венцом состязаний. Полигон качественно подготовлен, оборудован системой видеонаблюдения, что мне как руководителю позволяет оценивать действия каждого обучаемого.  

«Даже если камни с неба будут падать, всё равно будем стрелять». Белорусские танкисты готовятся к биатлону-7

Сергей Михно, главный тренер команды конкурса «Танковый биатлон»:  
Анализировали, делали выводы, включаем это все в подготовку танковых экипажей. На погоду надеяться, как показала практика, не надо. Стреляем здесь при любых условиях. Даже если камни с неба будут падать, все равно будем стрелять.  

«Даже если камни с неба будут падать, всё равно будем стрелять». Белорусские танкисты готовятся к биатлону-10

В 2022 году команда выйдет на трассу в обновленном составе. Боевая учеба продлится вплоть до проведения соревнований.  

# Армия Беларуси # общество # Андрей Жук # Сергей Михно # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брендированный поезд к Году исторической памяти появился в метро. Какие изображения можно увидеть на вагонах?
03 июня 2022 12:46

Брендированный поезд к Году исторической памяти появился в метро. Какие изображения можно увидеть на вагонах?

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград
03 июня 2022 12:29

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград

Будет подписано более 20-ти крупных соглашений. В Гродно готовятся к проведению Форума регионов Беларуси и России
03 июня 2022 12:11

Будет подписано более 20-ти крупных соглашений. В Гродно готовятся к проведению Форума регионов Беларуси и России