Бриттани Мерфи: Я даже судафед не переношу, а не то что кокаин

20 декабря 2009 года умерла актриса Бриттани Мерфи. Публикуем отрывки из ее различных интервью.

Известия 26.05.05: В Голливуде сплетничают, что вы поддерживаете свою худобу кокаином.



Бриттани Мерфи: Я не только ни разу не пробовала его, но и в глаза не видела. Я даже судафед не переношу, а не то что кокаин: мое сердце начинает буквально выпрыгивать из груди. У некоторых моих коллег были проблемы с наркотиками, так что я имела возможность рассмотреть это несчастье вблизи. И если бы подобное случилось со мной, то моя семья не слезла бы с меня, пока бы я не пришла в норму. Несмотря на всю чушь, которую обо мне печатают таблоиды, я абсолютно нормальный человек.

