Где со скидкой купить подарки к Новому году и Рождеству?

Давно не новость, что предновогодняя пора – самое время, чтобы разгружать склады.

Есть такое американское понятие «черная пятница». Наступает такая пятница в начале декабря и с нее стартуют массовые распродажные акции везде и всюду. Скидки – от 20 и, практически, до 100%. В рождественскую пору в забугорных магазинах появляются многочасовые и многометровые очереди, а рядом с торговыми точками дежурят врачи – люди в попытке купить много и дешево ломают себе и руки и ноги. За считанные дни магазины делают годовую выручку, а производители иногда избавляются порой даже от залежалого товара.

Деньги делают не на за счет высоких цен, а за счет количества проданного. По такому принципу в Беларуси работают разве что гипермаркеты. Да и там скидки и специальные предложения распространяются далеко не на все товары. Найти новогодние распродажи в других магазинах сложно. Еще сложнее их прочувствовать. Допустим, если скидка 3%, а стоимость товара 10 тысяч. В чем сила распродажи и почему этой силой не хотят управлять отечественные производители и ретейлеры?



Делать деньги из воздуха, оказывается, и вправду можно. Недавно это еще раз доказали нам наши соседи из России. Ведь они поняли: в период новогоднего ажиотажа с полок разметают все… даже воздух. Правда, откуда минский воздух в России – производители этого сувенира вряд ли объяснят хотя бы одному белорусу. Но, впрочем, и наши производители консервов вряд ли поймут как это: пустую консервную банку продавать дороже любых сардин.

Они бы очень хотели, чтобы их новогодние подарки были не отдарками. Но на деле почти половину выпущенных сувениров в январе почти всегда возвращают на Родину.

Григорий Шемит, директор комбината декоративно-прикладного искусства им. А.М.Кищенко:

– Сделаешь 500 штук или 1000 – продашь 200. Не угадаешь. Если та же сувенирная керамическая продукция отгружена перед Новым годом и не продалась в течение месяца после Нового года, то торговля, видя, что она не реализует эту продукцию, может возвратить ее нам, и мы потерпим свои убытки.

На Борисовском комбинате декоративно-прикладного искусства этим салфеткам предрекают счастливую судьбу. Ведь они хоть и из отбеленного льна, зато с машинной вышивкой. Хоть и зато, потому что такое точно раскупят быстрее. Загадка человечества и повод для расстройства директора комбината. Гобелены ручной работы в магазинах и в Новый год дефицит по необходимости.

Григорий Шемит:

– В основном, в центральные магазины Минска мы отправляем 2-3 гобеленчика, пока не продадутся. Не каждый покупатель понимает, что это ручная работа, что это неповторимая вещь и поэтому по сравнению с тем же машинным гобеленом она в несколько раз дороже.

Покупателю – иностранцу и белорусу сложно объяснить еще и то, что 12 борисовских гобеленщиц – как последние из Могикан. Ведь такого комбината на советских просторах сейчас не сыщешь. Но порядком подустав от этой битвы за высокую культуру быта, здесь нехотя вступили в битву за высокий доход.

Такая красота и в Новый год, и круглый год разлетается на ура. И думается, глазурованная Снегурочка в мини-юбке тоже попала бы в топку популярности. Но пока по дешевой доступности заграничных конкурентов комбинат ударяет ручным трудом и национальным колоритом.

Корреспондент СТВ:

– Китайцы так не шьют?

Григорий Шемит:

– Я думаю, что они могут тоже так пошить, но это надо знать и показать им, как это делать.

То, что Китай помогает нам нести культуру в массы известно всем и давно. Культура эта бывает разной. Но уплыть в море новогодних прибылей нашим производителям не дает. Их новогодние колпаки одноразовые и из плохого тонкого флиса, но зато в три, четыре или пять раз дешевле любого белорусского.

Готовить сани загодя на этой фабрике начинают вот уже пятый год. Она одна из немногих, решившихся выйти на поле сезонной новогодней битвы. Правда, страховку еще никто не отменял – поэтому колпаки здесь шьют только по заявкам торговли. А значит, шапочки made in Belarus на том же рынке днем с огнем не найдешь. Зато, даже в крупном минском универмаге запросто сыщешь оригинальный канадский колпак. Всего на тысячу дороже классического нашего.

Корреспондент СТВ:

– Чистый хлопок, стоит 40 тысяч рублей. Возникает вопрос, за счет чего вам удается делать такие скидки?

Ирина Слонимская, администратор магазина одежды:

– За счет объемов.

Корреспондент СТВ:

– То есть, вы берете количеством?

Ирина Слонимская:

– Да.

Этот магазин обсуждают, кто-то его осуждает, но большинство просто завидует. Это в субботу рано утром здесь столько людей, а через пару часов оператору с камерой даже войти в магазин будет невозможно. Круглый год здесь скидки до 50%. За неделю до нового года – 70 и по нарастающей.

Ирина Слонимская:

– 1 января у нас буду скидки до 70-90%, поэтому тогда у нас вообще, ажиотаж полнейший.

Ценовую политику в этом магазине, как и в остальных 500 по всему миру делает итальянская фирма. Именно она одновременно всем отдает указания, когда цены нужно сбрасывать. Средний срок – 2 недели – и вещь уже в два раза дешевле. Причем, ценники на бирках не переклеивают. Чтобы покупатель видел, сколько он выигрывает, новую цену всегда пишут маркером.

Ирина Слонимская:

– Очень много моделей. Если это джемпер, значит их штук 7. Есть модели, которые повторяют известные фирмы, практически, один в один. Т.е. молодой человек не позволит себе какую-нибудь дорогую вещь, а вот эту запросто.

Секрет популярности, и не только новогодней, это когда об успехе коллекции судят уже по тому, как ее раскупают сами молодые продавцы магазина. Когда для новогодних моделей отводят специальный стенд. Но не тогда, когда фирменный пакет, а у наших производителей такое бывало, дарят в подарок только потому, что Новый год.

Светлана Кошель, заместитель директора по маркетингу фабрики головных уборов:

– Каждое предприятие самостоятельно решает, какие расходы включать в себестоимость продукции. В нашем случае, когда мы устраиваем новогодние расширенные продажи с вручением подарков, то подарком является не пакет или ручка, а второй головной убор.

Корреспондент СТВ:

– А пакет вы дарите в подарок, просто, вне Нового года?

Светлана Кошель:

– Нет, не дарим.

У этого белорусского производителя и пакет шикарный, и календарь в подарок за покупку тоже неплох. Но отсчитывать дни по нему покупатели начнут только в следующем году, а вот деньги за костюм отсчитывают уже сейчас.

Валентина Денисова, начальник службы организации торговли:

– 15% скидки это просто наша торговая надбавка уменьшенная наполовину.

Корреспондент СТВ:

– Почему сам производитель не снижает цены?

Валентина Денисова:

– Наверное, это вопрос к производителю.

Это впору назвать перегибами на местах – есть пакет – скидки нет, есть скидка – нет пакета. Но покупатель вряд ли захочет выбирать из двух зол. А потому не всегда успешную работу белорусских производителей в итоге компенсирует успешная работа магазина. В первый и последний часы здесь скидка на все – 2%. Но наибольший эффект понятно при компромиссе – когда свои надбавки снижают и фабрика, и магазин.

Пример суперлояльного бренда – гомельский завод ювелирных изделий. Скидка на лучшие друзья девушек, т.е. то, что с бриллиантами – 20%. Плюс 5% магазин сбросит за то, что стоит больше 5 миллионов.

Валентина Денисова:

– 2%, 5%, 20% = 27%, вот посчитайте, 5 миллионов, почти 30% – это почти 1 300 000 скидка, а что на эту сумму можно приобрести? Холодильник!

И приобретают. В среднем по 40 в день. За такие продажи завод даже поощрил торговый дом... да как!

Валентина Денисова:

– Завод предоставляет нам на 1% дешевле, чем всем остальным. А мы снижаем цены еще на 15% и поэтому наши холодильники имеют самые низкие цены.

Корреспондент СТВ:

– А почему они не снижают еще на 15%?

Валентина Денисова:

– А я не знаю.

Один риторический вопрос сменил другой. А где же фирменные минские цветные холодильники? И тут мы поняли: если верхи могут, не факт, что низы хотят, а значит у кого-то на складах все-таки пусто.

Продавец:

– Быстро покупатели разбирают. У нас заявки от покупателей, есть специальная тетрадь. Мы их обзваниваем, они приезжают и забирают.

Корреспондент СТВ:

– А почему тогда они вам больше не поставляют?

Продавец:

– Нет на заводе, нет!

Все что угодно на часовом заводе активно начинают рисовать, как правило, к Новому году. Сервис нанесения на циферблат любого рисунка нынче особо популярен в качестве корпоративных и не только презентов. Вот-вот закончат партию часов для МЧС и тут же к другому заказу.

По рисункам на этих циферблатах под заказ вполне можно учить историю. Да и Новый год всегда был темой популярной. Но в 2009 центральные магазины почему-то уже не попросили часы с елочками. Работники на это пожимают плечами и в шутку вспоминают тот далекий 1992.

Работник Минского часового завода:

– Первой темой нашего спецзаказа была знаменитая перестройка. Также, выпускали часы с эротическим содержанием на циферблате.

Шли годы. О сервисе часового завода забывали и снова вспоминали. Теперь, когда настало время оригинальных подарков и больших возможностей, его бы впору обновить: сделать не только коллективным…

Работник Минского часового завода:

– Минимальный заказ от 5 штук.

Но и индивидуальным. Ведь делать деньги из воздуха – вполне реально. Главное, его кому-нибудь предложить.

Работник Минского часового завода:

– Одна штука вам выйдет недешево.

Корреспондент СТВ:

– Хорошо, если недешево, но я хочу, сделаете?

Работник Минского часового завода:

– Сделаем.