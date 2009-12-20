Как белорусы пережили приход настоящей зимы

Эта неделя отмечена на карте Европы белым цветом. А у синоптиков снова мороз по коже – неужели климат меняется так глобально и не второй ли это ледниковый период?

В Германии и Франции впору было делать ставки – у кого минус опустится ниже. Причем, к северной части успела подтянуться и южная. Даже курортная Испания забросила во всеобщую копилку свои рекордно низкие температуры.

Надолго запомнят и россияне морозный декабрь 2009 года. И без того экстремальные жители Коми, где в -40 «жизнь только начинается» – узнали, что такое страшный мороз. Еще минус 10 градусов – и трубы отопления лопнули. Мерзнущих людей отогревали там, где батареи все-таки грели.

С москвичами природа сводила счеты по-своему. А точнее, попросту заморозила счета владельцев пластиковых карточек. Сотни банкоматов, а большинство из них – уличные, отказались выдавать купюры. Холодный прием ожидал и жильцов подъездов с домофонами. Одни, примерзая, не хотели открывать двери, другие полностью выходили из строя и оставляли подъезды открытыми.

К тому же, в белокаменной без отопления остались более десяти многоэтажек. Кипятком залило даже здание Госдумы. Вероятно, в голове депутатов тогда родился новый законопроект – применять санкции к природе, которая жестоко обходит свой собственный закон стороной.

К счастью, Беларусь серьезные катаклизмы как раз обошли стороной. Силы мороза на границе Беларуси слегка ослабели. И пускай здесь минус тоже поставил рекорд – мы перенесли его терпеливо и достойно. И даже умудрились извлечь из него пользу.

Хотя аномалия погоды заключается не столько в рекордном минусе. По большому счету, белорусов трудно удивить морозом. Удивляет, скорее, другое — как мороз распорядился регионами нашей маленькой страны. Самой суровой зима, согласно заявлениям синоптиков, на неделе была в Витебске. Там было -19,3. Минский максимум чуть теплее — 19 градусов. Зато в Пружанах, что в Брестской области, подмораживало всего до -3. Как говорится, думайте сами, решайте сами — кому повезло больше.

К слову, ускользнуть от мороза не смог никто. И пружане недолго радовались своему счастью — до -15 столбик термометра опустился на неделе и в Брестской области. Потому строить отношения с морозом пришлось абсолютно всем, кто выходил на улицу, и каждый это делал по-своему.

Сантехник Александр теперь круглосуточно проверяет, есть ли огонь в батареях на его жилом участке. Там, где надо подкрутить, подвинтить и наконец, прибавить жару – техника оповещает сама.

На неделе имели место случаи небольших нарушений в системах отопления и горячего водоснабжения. С началом сильных морозов «Белэнерго» повысило температуру в квартирах белорусов в полтора раза. В некоторых районах дополнительные градусы попросту не доходили до пункта назначения. Чтобы оперативно устранять мелкие повреждения, ЖЭСы определили дежурные группы.

Вот и сантехник Александр придет проверять свои теплосети еще через час. А пока соотношение градуса минуса на улице и плюса в квартирах – в норме.

Жители деревни Витебского района побывали во власти «морозных тропиков». Оказалось, жажда – спутница не только зноя. Для Димы, как и для всех остальных, колонка – единственный источник воды. Она в рекордный минус замерзла напрочь. В ледовом побоище подручными средствами не обойдешься. Пришлось вызывать печку на колесах – спасателей живительной влаги.

В некоторых районах Беларуси — из-за мороза становилось и вовсе жарко. Пресс-секретарь МЧС таких сводок не видел давно . Некоторые жители частных деревянных домов решили согреться подручными и ненадежными средствами. Итого — только в начале заморозков в республике зафиксировано более 40 пожаров, в которых погибло около 10 человек.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС:

Причины — не только нарушения правил эксплуатации печного отопления, электросетей, электрооборудования, но и неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии.

А дальнобойщик Владимир и рад бы тронуться в путь. Только довезти товар до пункта назначения придется с задержкой. С дизелем в бензобаке на неделе простоял два дня и сколько простоит еще — неизвестно.

На неделе мы даже успели отвыкнуть от пробок на дорогах. Машины с летней начинкой стоят, как подснежники – хозяева потеряли надежду их завести до потепления. У некоторых авто глохли прямо в пути, что повлекло за собой десятки аварий. Теперь автовладельцам в пору хвастаться не мощностью двигателя.

Пустынно стало и на остановках общественного транспорта. Чтобы не мерзнуть и поскорее доехать туда, куда нужно – многие сначала прибегали к услугам таксистов. Одна из самых реакционных категорий наших граждан воспользовалась холодным случаем и повысила ценник. Клиенты же едут без лишних вопросов и готовы отдать за теплую поездку любые деньги. Таксопарки пустуют и дозвониться в службу такси получается редко. И поймать машину на улице – уже за счастье.

К тем же, кто воспринял его легкомысленно — мороз проявил особую силу. Доктору Горгодзе пришлось объяснять своим пациентам элементарные вещи. Кожаные перчатки не носить, обтягивающую обувь не надевать. Только вязаные варежки и никаких ванн с кипятком. Согреваться нужно только горячими напитками. Последний пункт первые жертвы морозов расслышали плохо и прогоняли озноб не горячим, а горячительным. С травмами различной степени тяжести они прибывали в больничные покои часто в бесчувствии. Причем, редко из-за болевого шока.

Дабы не повторить печальный опыт пациентов ожогового отделения, в Гомеле на неделе отправились на поиски теплой обуви. Николай Михайлович толк в тёплой обуви знает. Послевоенное детство проходил в бурках из старых солдатских шинелей. Их своим восьмерым наследникам шил его отец. Ремесло передалось по наследству, и теперь вся округа ходит в бурках от Бурцева.

А вот в что обувать лапы белорусских питомцев — задумалась Анна Васильевна. И пускай большинство ее гламурных клиентов обычно в такой мороз сидит дома, некоторым китайским хохлаткам все же не терпится поморозить и без того холодный нос. И заботливые хозяева идут на поводу. Шубки, комбинезончики в человеческую стоимость сметают с прилавков.

Окутал мороз и Татьяну Николаевну, у которой тепло, казалось бы, в руках. На ее горячие пирожки нынче повышенный спрос. К сожалению, и это горячее предложение остывает. А лето наступит только через полгода.