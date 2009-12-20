Погода в Беларуси: испытание на прочность

О погоде в Беларуси шел разговор с гостем программы «Неделя» — начальником службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрием Рябовым.

Первый вопрос простой и сложный одновременно: что происходит за окном? Что это за ужас и когда он закончится?

Действительно, декабрь, как говорится, то в жару, то в холод кидает. Начало месяца было аномально теплым, были даже побиты рекорды по декабрьской температуре, но вот и пришел холод. На нашу территорию начал затекать холодный арктический воздух и температура действительно аномальна: среднесуточная температура воздуха на большей части территории на 11-18 градусов ниже климатической нормы.

За что нам такая кара небесная?

Мы отвыкли от таких морозов, а природа дает знать, что за окном все-таки зима.

А когда будет тепло? Я думаю, мы все-таки массово в большей степени согласны на аномально теплые зимы, чем на аномально холодные.

Как говорится, нам бы ночь продержаться, да день простоять. Самое главное — продержаться выходные дни, а в начале следующей недели морозы начнут потихонечку спадать и уже начиная со среды нас ждет довольно теплая, для этого периода, погода. Температура воздуха уже в дневные часы будет около нуля градусов.

Если говорить о новогодних праздниках: мы их встретим в ушанках, валенках, дома или все-таки у елки при нормальной погоде?

Сначала мы встретим его дома, в кругу семьи, как положено, а потом можно спокойно идти встречать вокруг елки уже на улице и водить там хороводы. По данным сегодняшнего прогноза, в новогоднюю ночь нас ждет комфортная, по зимним меркам, погода: температура воздуха от -2 в южных районах до -10 по северу Беларуси. В столице от 6 до 8 градусов мороза и местами небольшой снег.

Во многие страны Европы, и не только Европы, зима, как обычно, пришла неожиданно в декабре, и на неделе мэр Москвы даже ругался на местных синоптиков, говорил, что не угадывают ничего. Наши синоптики пока ведут себя прилично, прогнозы сбываются. А как вам удается наладить работу со всеми заинтересованными службами?

Со снегопадами, которые были у нас, мы действительно очень хорошо сработали. Было составлено предупреждение, были проинструктированы заинтересованные организации — «Горремавтодор» и другие.

Слушаются вас, когда говорите «Выезжайте всеми машинами»?

Думаю, что слушаются. Если бы не слушались , были бы проблемы в городе, а так пробки были только в час пик, когда все ехали с работы.

На этой неделе в Копенгагене завершился международный климатический саммит. Говорили о глобальном изменении климата, говорили о парниковых газах, в очередной раз ни до чего не договорились. На Ваш взгляд, настоящее глобальное изменение климата — это то, что суждено увидеть уже нам или то, с чем будут бороться и сражать наши дети внуки?

Идет изменение климата — оно уже существует, и мы ощущаем это на себе. В нашей стране потепление идет с 1989 года, и климат в нашей республике уже существенно изменился. Также изменились агроклиматические зоны: климат с юга на север сдвинулся где-то на 100 километров. Потепление климата потихоньку продолжается. То, что происходит в Копенгагене, там в большей степени — это мое мнение — играют политика и финансы. По данным норвежских климатологов во всем мире в 2009 году пострадало от природных явлений 55 миллионов человек, из них 9 тысяч погибло. В основном страдают те страны, где слабо развита экономика. Здесь надо отойти от политики, и в первую очередь не политикам надо заниматься изменением климата, а именно тем специалистам, которые знают, в чем суть и чего то этого ждать.

Наши зрители отвечают на интерактивный вопрос: в сильные морозы вас согревают валенки, батареи или любовь?

В первую очередь, конечно, любовь. Самое главное, чтобы была погода в доме, чтобы там светило солнце, чтобы было тепло и надежно, а какая погода за окном — это уже второстепенный вопрос.