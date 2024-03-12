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«Британцы – полные отморозки». Придыбайло про возможные сценарии нападения на Беларусь

12 марта 2024 12:26
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Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать, и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

«Британцы – полные отморозки». Придыбайло про возможные сценарии нападения на Беларусь-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы не должны допустить подобного развития, об этом говорит наш Президент. Он говорит, что есть варианты, нас пытаются раскачивать, нам пытаются грозить. На нас пытаются отработать определенные технологии, мы не должны этого допустить. Мы должны быть готовы в любой момент нейтрализовать угрозу нашей безопасности.

«Британцы – полные отморозки». Придыбайло про возможные сценарии нападения на Беларусь-4

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Я бы, кстати, готовился к возможному, на мой взгляд, сценарию. Я сильно переживаю за нефтезаводы, которые находятся в южной части Беларуси. Есть так называемые разного рода полки, формирования якобы белорусов. Они полностью находятся под управлением ВСУ, ВСУ полностью находятся под управлением Великобритании. Британцы, если можно так выражаться, полные отморозки. Они ни перед чем не остановятся, могут заставить эти так называемые белорусские формирования террористов отправить на территорию Беларуси.

Николай Бузин:
Еще раз бы обратился к словам нашего главнокомандующего, все возможные варианты нами проработаны, все возможные варианты обеспечения нашей безопасности.

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# Международная политика # общество # Николай Бузин # Константин Придыбайло

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