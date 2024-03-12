«В лагере НАТО явно наблюдается раскол». Французский аналитик прокомментировал заявления Макрона

Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать, и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Никола Миркович, политический аналитик: В прошлом Эмманюэль Макрон был одним из тех европейских лидеров, который пытался как раз отстаивать мир. Он говорил с Президентом Путиным в феврале 2022 года, он заявлял в европейских медиа, что нам нужно вести переговоры с Россией, но в последние месяцы он изменил свою позицию. Это пугает многих людей во Франции. К сожалению, уже вместе с коррумпированным Зеленским участвуем в этом конфликте, мы финансируем Украину, предоставляем вооружение, обучаем украинскую армию, мы уже своего рода сообщники здесь. Но отправка войск туда – это новый уровень втягивания в войну. Здесь мы говорим о войне с ядерной державой. Людям интересно, что вообще в голове у Президента, который на конференции заявляет, что мы собираемся еще сильнее углубиться в эту войну с ядерной державой. Люди во Франции не хотят воевать. Даже те люди, которые являются сторонниками НАТО, когда у них спрашивают, хотите ли вы этого, они говорят, что нет, это не то, чего мы хотим.

Второй, шокирующий элемент – выступление Макрона вечером в понедельник, это то, что мы обнаружили на следующий день. Он говорил не от лица народа, он говорил от собственного лица. Даже генсек НАТО сказал, что нет пока речи о том, чтобы отправлять войска. И канцлер Германии сказал, что это сейчас не на повестке. Даже Греция сказала, что ни в коем случае сейчас не будем никого отправлять. Мы видим, что в лагере НАТО явно наблюдается раскол. Вечером в понедельник мы слышали заявления, что весь мир против российского вторжения, но по факту весь этот мир был представлен лишь 20 странами вместо 200, которые есть в мире. Это были страны НАТО, даже у них не было конкретного согласия, они не могли договориться между собой. Макрон говорил о том, что они будут вводить войска, но при этом его коллеги по НАТО говорят обратное. Это пугает, потому что нет лидера, конкретной стратегии, мы говорим о войне с ядерной державой. Это дает нехорошую картину того, кто на самом деле двигает стратегию войны вместе с Зеленским и Украиной.