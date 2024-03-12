В Беларуси появились отраслевые программы качества

Соблюдение высоких стандартов на всех уровнях. Государственные структуры страны разработали собственные отраслевые программы качества. Эти документы станут главным драйвером развития для всех предприятий Беларуси на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная сфера, туризм, легкая промышленность – они охватят все многообразие белорусского ассортимента и будут учитывать специфику каждой отрасли. В программах подробно прописаны целевые индикаторы и выраженные в конкретных цифрах показатели качества продукции, механизмы и сроки работы. Все эти критерии найдут отражение в бизнес-планах всех государственных предприятий.

Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Отчеты по выполнению данных программ будут предоставляться в госстандарт ежеквартально, анализироваться. И по результатам анализа будут представляться в Совет Министров Республики Беларусь.

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Задачи те же, что и были в предыдущие годы, но более укрупненные и усовершенствованные. Это защита внутреннего рынка – в первую очередь, устранение барьеров торговли, способствование продвижению нашей продукции на рынки зарубежных стран. Чтобы на международном уровне наша продукция признавалась и чтобы избежать дополнительных дублирующих функций.

Еще одним сильным стимулом работать на совесть и создавать высококлассный продукт станет Государственный знак качества, который был учрежден главой государства. Механизм присуждения почетного звания в ближайшее время будет утвержден, – отметили специалисты госстандарта. Так что совсем скоро специалисты начнут принимать заявки от предприятий страны.