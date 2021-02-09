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Братья Вронченко. О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка

09 февраля 2021 14:59
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Новости Беларуси. В непростые времена любое общество должно прочно опираться на свои национальные идеи и идеалы. На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, уверен депутат Игорь Марзалюк.

Братья Вронченко. О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Федор Павлович Вронченко родился в 1780-м, ушел из жизни в 1854 году. Граф, министр финансов Российской империи в 1844-1852 годах. Родился в городе Копысь Могилевской губернии. Окончил юридический факультет Московского университета. С 1801 служил в канцелярии Новосильцева, благодаря покровительству которого в 1802 году состоял при свите императора. С ноября 1810-го начальник Первого отделения, 1819-го – член Пятого отделения канцелярии Министерства финансов, затем – временный управляющий Третьим отделением (дела по кредиту) и член Ученого комитета Министерства финансов. В 1824-м – директор Особенной канцелярии Министерства финансов. 

Братья Вронченко. О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка-4

Ближайший помощник министра Канкрина, пользовался его покровительством; член Секретного комитета о внешнем займе (1828 г.), Комитета о понижении банковского процента (1829 г.) и прочее, прочее, прочее.  

Подробнее в видеоматериале.

# История # общество # Федор Вронченко # Михаил Вронченко # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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