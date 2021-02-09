Братья Вронченко. О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка

Новости Беларуси. В непростые времена любое общество должно прочно опираться на свои национальные идеи и идеалы. На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, уверен депутат Игорь Марзалюк.