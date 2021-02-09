Мэр Минска рассказал, какую сумму взыскали с участников протестов за ущерб, нанесённый городским службам

Новости Беларуси. Минск – это город, с которого должны брать пример. Об этом 9 февраля заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского горисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент акцентировал внимание и на уроках, которые власти должны были извлечь из непростого 2020 года. В частности, городские власти работают над возмещением ущерба, который нанесли Минску в августе протестующие.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Ущерб, который был оценен службами Минска, составлял 1 миллион 250 тысяч рублей. На сегодня взыскано 980 тысяч, и работа продолжается. То есть те люди, которые действительно нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, – они сегодня все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются те суммы, которые им выставлены со стороны коммунальных служб Минска.
Александр Лукашенко – Владимиру Кухареву: в этом году давление на власти Минска будет очень серьёзное
Отдельно Александр Лукашенко коснулся вопросов развития столицы. Президент обратил внимание, что этот год с учетом внешних факторов будет непростым.