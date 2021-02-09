Мэр Минска рассказал, какую сумму взыскали с участников протестов за ущерб, нанесённый городским службам

Новости Беларуси. Минск – это город, с которого должны брать пример. Об этом 9 февраля заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского горисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент акцентировал внимание и на уроках, которые власти должны были извлечь из непростого 2020 года. В частности, городские власти работают над возмещением ущерба, который нанесли Минску в августе протестующие.