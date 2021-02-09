Подтянуть предмет истории и ввести ипотечное кредитование. Какие инициативы членов «Белой Руси» будут представлены на ВНС?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Екатерина Забенько, ведущая:

Наталья Владимировна, я уже могу общаться с вами как с коллегой. Знаю, что недавно вы стали ведущей, правда, на YouTube-канале, но лиха беда начало, на канале «Белой Руси». Кастинг проходил на этот проект, вы оказались самой достойной претенденткой из всей «Белой Руси». Давайте честно, не стесняясь.

Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мне поступило предложение хотя бы приехать, попробовать, как будет, что будет, приехать со своими новостями. Кстати, одной из новостей было мое купание в проруби в этот день с университетом физической культуры, с ребятами, спортсменами. Я приехала, естественно, у меня была еще какая-то подборка новостей, и я так понимаю, что пошло. Екатерина Забенько:

То есть, вам самой нужно было подготовить новости? Вы не читали по суфлеру чью-то информацию, а сами от себя рассказывали? Наталья Воронова:

У нас агентство субъективных новостей, поэтому мы сами оцениваем те новостные события, которые происходят в течение недели и подаем эти новости через призму своих взглядов.

Екатерина Забенько:

Сразу хотелось бы поблагодарить вас, в связи с этим продолжая тему, за одну из ваших инициатив на Всебелорусском народном собрании. Это защита информационного пространства. В этом году мы особенно ощутили в этом необходимость. Также среди ваших инициатив ипотечное кредитование и социальная поддержка. Расскажите подробнее о том, что вы будете предлагать. Наталья Воронова:

Ипотечное кредитование – это показатель социально устойчивого государства. А так как наше государство имеет ярко выраженную социальную направленность, то внедрение ипотечного кредитования имеет место быть. С 2008 года у нас есть некий опыт внедрения ипотечного кредитования, но хочу сказать, что те предложения, которые идут от банков, достаточно не востребованы и не популярны. Внедрение ипотечной системы сделает так, что население Беларуси, яркая молодежь перестанет выезжать за границу.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что одна из ваших инициатив – подтянуть предмет истории для молодых людей, потому что этот год показал, что есть пробелы. К чему они могут привести? Наталья Воронова:

Есть пробелы непосредственно и по линии изучения истории. Дело тут не в использовании бело-красно-белого флага, а в том, что необходимо внедрение всеобщей гуманизации белорусской нации. Получается, что проблемы в учебниках отражены, имеет место отражение военных действий, внешнеполитических событий. Но время показало, что хочется сделать акцент именно на внедрении патриотизма, развития внутриполитического становления нашей суверенной страны. Хочется сделать акцент на малой родине. Безусловно, все мы знаем, что все идет из семьи, наши дети транслируют родителей. Тем не менее и родители должны знать, что каждая революционная ситуация несет за собой диктатуру, разрушение, репрессии, террор. История подчиняется законам анализа, ну а факты собираются в доказательную базу. Хочу сказать, что такими темпами мы вообще можем стать свидетелями того, что переписывается исход Великой Отечественной войны, а нам, белорусам, потерявшим каждого третьего, это просто недопустимо. Екатерина Забенько:

250 делегатов от «Белой Руси». Какими общими тезисами можно характеризовать ваше участие во Всебелорусском народном собрании?