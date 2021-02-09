Александр Лукашенко – Владимиру Кухареву: в этом году давление на власти Минска будет очень серьёзное

На этом посту Владимир Кухарев отработал полные три месяца. Назначая на эту должность бывшего вице-премьера, Президент ставил задачу быстро вникнуть в актуальные вопросы, которые нужно решить в столице. Сегодня Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел сразу в нескольких сферах. Речь шла и о наведении порядка с объектами недвижимости в районе площади Якуба Коласа, нереализованных инвестиционных проектах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Площадь Якуба Коласа – вот эти объекты. Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить. Есть и другие такие точки. Вот мы были на «Горизонте». Там же огромное количество квадратных метров – тысячи – недвижимости в центре города. И хорошей недвижимости. Осовременить надо, в порядок привести.

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Вам непросто будет работать в Минске, потому что в этом году давление на власти Минска будет очень серьезное. Чтобы Минск был в порядке. Это наш город, белорусский город, это цивилизованный город, центр Европы. Люди всегда, кто понимает в градостроительстве, приезжают и ахают, охают, что и жить можно, нормально жить, и отдохнуть можно. Минск бандитами не поделен на куски, и не построена там какая-то недвижимость. И водная гладь, и парки, и жилье, и для работы места есть – чистый красивый город. И нам его не просто надо сохранить, начиная с этого года. В этой пятилетке Минск надо сделать вообще образцово идеальным.