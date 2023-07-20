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Вооружённые Силы Беларуси проводят четырёхдневные совместные учения с ЧВК «Вагнер»

20 июля 2023 13:34
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Новости Беларуси. Совместная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и ЧВК «Вагнер» проходит на полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружённые Силы Беларуси проводят четырёхдневные совместные учения с ЧВК «Вагнер»-1

Занятия по тактико-специальной подготовке ведутся с учетом опыта ведения специальной военной операции. А люди, которые в ней участвовали и совсем недавно вернулись из зоны конфликта, охотно делятся богатым боевым опытом. Условия на полигоне максимально приближены к реальным. Занятия продлятся около четырех дней. Мастер-класс получают подразделения сил специальных операций.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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