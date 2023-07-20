Вооружённые Силы Беларуси проводят четырёхдневные совместные учения с ЧВК «Вагнер»

Занятия по тактико-специальной подготовке ведутся с учетом опыта ведения специальной военной операции. А люди, которые в ней участвовали и совсем недавно вернулись из зоны конфликта, охотно делятся богатым боевым опытом. Условия на полигоне максимально приближены к реальным. Занятия продлятся около четырех дней. Мастер-класс получают подразделения сил специальных операций.