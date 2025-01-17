Как снизить чувствительность зубов? Советы от стоматолога

Повышенная чувствительность зубов – проблема, с которой сталкивается огромное количество людей. Это состояние, когда зубы реагируют на раздражители, такие как холодная, горячая или кислая еда, и иногда даже на действие зубной щетки. Контакт может вызывать неприятные ощущения и боли при приеме пищи или чистке зубов.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Какова же причина повышенной чувствительности зубов? При неправильном прикусе происходит неправильное распределение жевательной нагрузки, и таким образом эмаль в некоторых участках перегружается и стирается. Вторая причина – это истончение эмали. Происходить оно может вследствие, например, бруксизма, когда человек с силой сжимает челюсть и от этого эмаль стирается.

Повышенная чувствительность может быть вызвана кариесом, трещинами в зубах, разрушением пломб или зубной ткани. Наталья Грицкевич:

Чрезмерное увлечение жесткими щетками, отбеливающими пастами также может вызвать повышенную чувствительность. В результате травмы или воспаления десны могут оголяться корни зубов, при этом зубки становятся тоже чрезмерно чувствительными.

Для лечения повышенной чувствительности зубов важно обратиться к стоматологу. Врач проведет осмотр и определит причину такого состояния. В лечении могут быть применены различные методы, такие как назначение специальных зубных паст, гелей, фторидных препаратов, а также проведение профессиональной гигиены полости рта. Наталья Грицкевич:

Очевидно, если это кариес – его надо вылечить. Если это неправильный прикус – обратиться к ортодонту для консультации и, возможно, ортодонтического лечения. А также используются десенситайзеры и лаки-гели на основе фтора и кальция, которые снижают чувствительность зубов.

Предотвратить повышенную чувствительность зубов поможет в первую очередь регулярная и правильная чистка зубов, соблюдение здорового режима питания и избегание чрезмерного употребления кислотных и сладких продуктов – все это поможет укрепить эмаль и снизить риск развития чувствительности. Наталья Грицкевич:

Чтобы не провоцировать повышенную чувствительность зубов, я рекомендую снизить количество газированных напитков, а также использовать гели и пасты для чувствительных зубов в сезон, когда в нашей диете больше всего фруктов, особенно клубники и яблок.