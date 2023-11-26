Операция длится час, потом – реабилитация. Посмотрели, как меняют сустав пожилому пациенту

Импортозамещение для Беларуси оказалось той самой точкой роста. О необходимости производить свое говорили уже давно, но мотивация была не у всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но сегодня ситуация полностью изменилась. Сначала был «предупредительный выстрел» коронакризиса. Тогда поломались многие цепочки поставок. Плюс санкции. И вот теперь оказалось, что практически все можем сами. И не только в промышленности. Президент поставил перед Минздравом жесткую задачу – полностью закрыть вопрос с протезированием суставов. Очереди на это хирургическое вмешательство растягивались на годы.

Лукашенко – Петришенко: что сделано, когда ты увидел ворох этих недостатков? Вы планом по этому ударили? Подробности здесь. Перед Минздравом поставили задачу увеличить плановые объемы эндопротезирования до 14 тысяч операций в год. И уже за 10 месяцев этого года провели больше 7 тысяч на тазобедренный сустав и почти 2 300 вмешательств на коленном. Тазобедренный сустав оперируют в 45 больницах, более сложный коленный – в 16. К концу года этот список пополнится еще тремя клиниками. То есть процесс пошел.

Шарниры, эндопротезы, заменители суставов – называйте как угодно, но эти небольшие изделия размером с ладонь могут вернуть к полноценной жизни человека, обреченного на инвалидность. Замена тазобедренного и коленного суставов сегодня – одна из самых популярных операций в мире.

В Беларуси протезирование тазобедренных суставов выполняют в 45 клиниках, коленных – в 16. В прошлом году список пополнили учреждения здравоохранения Молодечно, Борисова и Могилева. В этом запланировано очередное расширение географии. 236 белорусских ортопедов-травматологов владеют современными техниками эндопротезирования.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии, главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Беларуси:

Благодаря образовательным курсам, которые проводил РНПЦ травматологии на своей базе, плюс выездные мастер-классы, которые проводят наши сотрудники во всех регионах страны. Не только в областных, но и межрайонных центрах. Мы выезжаем в регионы, оперируем вместе с региональными коллегами травматологами-ортопедами. Работаем непосредственно у постели пациента, обучаем у постели пациента, у операционного стола. И это приносит свои плоды.

Однако, несмотря на сильную базу, оказание такой медицинской услуги стало хромать. Сказались и ковидные ограничения, которые спровоцировали отложенный спрос, и нехватка протезов, санкционная политика сильно усложнила поставку зарубежных изделий. Как итог – ждать операцию приходилось минимум 2,5 а то и 3 года. Очередь из пациентов, нуждающихся в эндопротезировании, только росла. Проблему буквально по косточкам разобрали на самом высоком уровне. Задача Минздраву – увеличить плановые объемы до 14 тысяч операций в год.

Михаил Герасименко:

На данный момент, даже по сравнению с доковидным 2019 годом, количество эндопротезирований крупных суставов в нашей стране увеличилось на 15 %. Это очень большая цифра. За этот год с января нами имплантировано порядка 7 098 эндопротезов тазобедренного сустава и больше 2 200 эндопротезов коленного сустава. Темпы эндопротезирования мы не сбавляем. И очень серьезным стимулом для всей нашей службы послужило распоряжение главы государства по увеличению количества эндопротезирований.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Здесь ежедневно проводят около 30 операций, 6 из них по установке эндопротезов. Прямо сейчас мы находимся в операционной, здесь пожилому пациенту устанавливают тазобедренный сустав. После операции, которая длится час, будет небольшая реабилитация, после которой пациент сможет полноценно ходить.