Корреспондент СТВ прикинулся браконьером – вот как ловят нелегальных охотников в Беларуси

Беларусь славится своими уникальными природными богатствами. И мы не только храним, но и приумножаем их. Ученые успешно работают над увеличением популяции редких животных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Финансовая поддержка – те деньги, которые платят охотники в виде пошлин. Но и здесь не без ложки дегтя. Браконьеры периодически незаконно истребляют зверя. Борются с ними финансовой и уголовной ответственностью. Беларусь увеличила численность благородного оленя почти в 10 раз с начала нулевых. Экономической платформой для расселения животных стали деньги, которые охотники платят в качестве госпошлины. Охота издавна являлась не только способом добычи пищи, но и популярным хобби. Как для Юрия Гриневича. Его охотничий стаж уже больше 20 лет. За год в лес выходит с ружьем не меньше десяти раз.

Юрий Гриневич, охотник:

Недавно приобрел карабин. Это нарезное оружие. Тут уже можно стрелять 200 метров. Когда появился у меня этот карабин, в прошлом году четыре оленя добыл. Там еще косули были. Чаще всего, как и сегодня, Юрий выезжает на коллективную охоту. И здесь есть определенная тактика.

Юрий Гриневич:

По дороге стоят стрелки, так называемые номера, затаившись, спрятавшись. Ждут зверя. С той стороны лесного массива гонит команда загонщиков с собаками. Они создают шум, крик, в специальные рожки трубят. И зверь, опасаясь этого шума, движется в сторону номеров.

– Какой-то шорох слышно. Что мы делаем?

– Будем ждать.

– И ждем до какого момента, когда начинается стрельба?

– Стрелять можно только по явно видимой цели, когда увидел зверя. Не все, как Юрий, соблюдает правила. Только за 10 месяцев 2023-го за незаконную охоту следователи возбудили больше 80 уголовных дел. Один из недобросовестных охотников – житель Воложинского района. В январе этого года он вышел в лес на пушного зверя. Но его собака из зарослей выгнала потенциальную добычу по-крупнее. Азарт взял свое. Несмотря на отсутствие соответствующего разрешения, мужчина дважды выстрелил в лося, после чего приступил к его разделке.

Борцы с такими нерадивыми охотниками – сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Инспекторы круглосуточно и при любой погоде контролируют охотничьи угодья. Правонарушителей ищут как с земли, так и с воздуха. В помощь – целый арсенал суперсовременного оборудования.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Проведем эксперимент: на время надену на себя маску браконьера. Удастся ли инспектору найти меня в лесных зарослях?

Валерий Маковский, заместитель начальника Столбцовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

С использованием тепловизора попробуем определить нахождение браконьера в лесных угодьях. Мы осмотрели лесной массив и видно четко, что на расстоянии примерно в 70 метров от нас ростовая фигура человека периодически посматривает из-за дерева и прячется за ним. Будем подходить ближе.