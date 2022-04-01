«Вместимость – 60 человек в сеанс». Когда в бане в Жодино закончат ремонт?

Новости Беларуси. В Жодино завершают ремонтные работы в городской общественной бане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Жодино завершают ремонтные работы в городской общественной бане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Модернизацию начали с мужского отделения. Ее завершили в прошлом году. Заменили парильный блок, установили новую индукционную электрическую печь. Скоро полностью откроют и женское отделение. Здесь уже обновили стены, напольное покрытие. Осталось закупить современное оборудование.
Артем Арутюнян, заместитель директора по коммунальному хозяйству Объединения жилищно-коммунального хозяйства:
В этом году у нас планируется закончить женское отделение. Сейчас ждем поставку комплектующих для индукционной печки, и в скором будущем мы ее тоже запустим. Будет работать у нас два отделения. Вместимость – 60 человек в сеанс. Сеанс длится 1 час 45 минут. В среднем где-то в месяц у нас от полутора до двух с половиной тысяч населения пользуется нашими услугами.
Также в городской бане предусмотрены услуги сауны. Здесь оборудован бассейн, комната отдыха и парильное отделение.