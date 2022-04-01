«Вместимость – 60 человек в сеанс». Когда в бане в Жодино закончат ремонт?

Артем Арутюнян, заместитель директора по коммунальному хозяйству Объединения жилищно-коммунального хозяйства:

В этом году у нас планируется закончить женское отделение. Сейчас ждем поставку комплектующих для индукционной печки, и в скором будущем мы ее тоже запустим. Будет работать у нас два отделения. Вместимость – 60 человек в сеанс. Сеанс длится 1 час 45 минут. В среднем где-то в месяц у нас от полутора до двух с половиной тысяч населения пользуется нашими услугами.