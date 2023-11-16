Как быстро и бесплатно получить высокооплачиваемую профессию? Рассказал Пётр Шутько

Мы часто говорим: найди работу по душе – не будешь работать ни одного дня. А ведь сегодня настроиться на будущую профессию можно с раннего детства. Если ты в садике захотел быть космонавтом, милиционером или актрисой, то во взрослом возрасте есть все шансы воплотить мечту, посещая кружки, потом профильный класс, получить специальность и быстро внедриться в работу. Как выбрать профессию по душе, кто поможет трудоустроиться и когда не рано ступить на карьерную лестницу? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Сколько у нас на сегодня рабочих мест в Минске? И можно ли найти работу за один день?

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Возможно найти работу, и все это зависит от того, какие специальности имеет потенциальный работник, насколько они востребованы рынке труда. На сегодня в банке вакансий Минска более 36 тысяч профессий. Наиболее востребованы, более 60 % – это рабочие специальности. Около 40 % – это специальности служащих. Самое востребованное – это слесарь механосборочных работ, водитель, тракторист, из служащих – медработники, педагогические работники, востребованные инженерные специальности. Екатерина Забенько:

Я знаю, что бесплатно можно даже обучиться некоторым специальностям. Например, машинист электропоезда. Даже беженцы устроили работать такую, работу. И такую высокооплачиваемую профессию можно получить быстро и бесплатно. Петр Шутько:

Да, мы плотно работаем с транспортными организациями. На сегодня профессия водителя-машиниста востребована, мы производим комплектование на постоянной основе этих групп. Тем более, что планируется открытие новых станций метро. Соответственно, будут востребованы машинисты электропоездов. Также востребованы водители трамваев, троллейбусов. В текущем году мы комплектовали несколько групп. По результатам обучения наши выпускники получили рабочее место. Причем рабочее место довольно неплохо оплачиваемое. Средняя заработная плата по этим специальностям – около 3 тысяч рублей.

Екатерина Забенько:

Государственная служба занятости долго пользовалась репутацией специальностей с низким заработком. Давайте сейчас расскажем, какие есть вакансии, какие предлагаются в том числе зарплаты, даже вот на примере электронной ярмарки вакансий, которая на прошлой неделе прошла в Минске. Петр Шутько:

Действующее законодательство обязывает нанимателя в течение пяти дней после образования вакансии заявлять ее в республиканский банк вакансий. Любой человек может в режиме реального времени зайти на этот портал и ознакомиться с вакансиями. Но особое внимание мы уделяем уязвимым категориям, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда. Есть определенные гарантии, права для этих категорий. Соответственно, при регистрации в качестве безработных они могут пользоваться этими дополнительными гарантиями. Екатерина Забенько:

Обязательно ли регистрироваться в качестве безработного, чтобы получить возможность воспользоваться вакансиями в службе занятости? Петр Шутько:

Нет. Это бесплатно, общедоступно и в режиме реального времени. Если же требуются какие-то дополнительные гарантии, допустим, человек решил открыть собственное дело и хочет воспользоваться субсидией, которая предусмотрена, либо воспользоваться бронью, которая устанавливается для определенных нанимателей по определенным профессиям, либо человек нуждается в какой-то материальной поддержке, то в этих случаях статус безработного позволяет человека поддержать не только в плане трудоустройства, но и материально.