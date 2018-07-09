Борщевик в Смолевичах: нерадивым землевладельцам грозит штраф до 20 базовых величин

Новости Беларуси. Многолетник оккупировал и один из участков в Смолевичах. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся в проблеме. Изумрудные листья, 3-метровый ствол толщиной в руку, разлапистый «зонтик» в 50 сантиметров. Борщевик Сосновского два века назад радовал глаз посетителей ботанических садов. В 50-60-х годах прошлого столетия его привезли с Кавказа и планировали превратить в кормовую культуру. Но вскоре от затеи отказались.



Жительница г. Смолевичи, ул. Тихая:

Здесь нет 11 лет хозяина. И растет борщевик. Он уже у меня в огороде.

Мы все от этого страдаем, никто не косит, никому дела нет.

А вокруг маленькие дети, это же опасно.

Как известно, соприкосновение с борщевиком вызывает сильнейшие ожоги. Если капля сока растения попадет на кожу и минутное воздействие солнца – возникает ожог второй степени.

Симптомы проявляются спустя несколько часов и даже суток. Если поражаются слизистые оболочки – особенно рот, гортань – при вдыхании пыльцы, приводит это к летальным исходам.



Чаще всего страдают дети. Гигантское растение кажется им идеальным местом для игры.

Жительница г. Смолевичи, ул. Тихая:

Я обращалась в управление 4 марта. Когда здесь нет борщевика, все забросано мусором. Ответ мне не пришел. Знают ли о проблеме компетентные органы, и какие меры принимаются? Владимир Чистый, начальник Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Что касается по конкретному случаю по адресу ул. Тихая, 28, этого человека мы не можем найти с 2017 года. Мы неоднократно высылали предписания заказными письмами, мы вызывали повестками, мы оформляли привод милиции. Ни наша, ни милиция Минска не может его найти. К сожалению, бывают такие нерадивые землепользователи,

граждане, которые, может быть даже в ущерб соседям, не обрабатывают свои участки, не уделяют должного внимания. Но со своей стороны, со стороны начальника экологической службы я считаю, что я сделал все меры, чтобы как-то повлиять на этого человека. За этот год нами привлечен один человек к административной ответственности, а за 2017 год у нас два протокола по борщевику.

Борщевик – проблема практически всей Европы.

Он опасен для человека и оказывает негативное влияние на природные комплексы, ухудшая ценность кормовой земли. А потому борьба, по мнению специалистов, должна быть комплексной. На помощь приходит техника и современные гербициды.

Нерадивых собственников, которые допускают произрастание на своем участке плантаций борщевика, как впрочем, и других сорняков, специалисты по охране природы штрафуют. Взыскания доходят до 20 базовых величин. Владимир Чистый:

В нашем районе зафиксировано 32 места произрастания борщевика Сосновского, 25 землепользователей. И общая площадь составляет около 15 гектаров. В плане борьбы с распространением этого инвазивного растения у нас разработан план, который утвержден решением исполкома. В плане детально расписаны места, где произрастает, кто ответственный за меры борьбы. Способы борьбы – это либо скашивание, либо ручной способ, либо химическая обработка. В больницы Минска за прошлый год обратились около 25 человек с ожогами борщевиком, все они были госпитализированы. В этом году известны два случая обращений с данной проблемой.



Всего в стране четыре основных очага распространения борщевика Сосновского: в Браславском, Витебском, Ушачском районах, а также в Минске.

В столице численность площадей с борщевиком сокращается. Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охранным использованием земель и животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Активно бороться с борщевиком Сосновского в Минске начали с 2011 года. Тогда площадь составляла порядка 242 гектар. На сегодня мы работаем с площадью 57,3 гектара. Вот так за этот период за год она у нас сократилась. При чем, если раньше площади, на которых произрастал борщевик, имели сплошной характер, то сейчас это единичная численность. Сокращается плотность этого растения. Ежегодно разрабатываем и утверждаем план борьбы для каждого района Минска. В сегодня в Советском и Партизанском районах борщевика Сосновского нет.