«Плащ развевается за спиной, рюкзак в виде горба, и люди оглядываются». Бизнес-леди ездит на самокате по Минску

На самокате мчаться по двору – для Анны совсем недетская забава. Кто-то с приходом тепла меняет зимнюю резину на летнюю, а успешная бизнес-леди вот уже второй год подряд отказывается от презентабельного авто в пользу нового двухколесного друга. Анна Шамко:

Для меня огромное преимущество в том, что я могу не только ехать по городу, но и зайти с ним в метро, он очень удобно складывается. Там, где есть метро, я еду на метро, во всех остальных местах, по всем других улицам я еду на самокате, это позволяет экономить кучу времени.

Мотоциклы, мопеды, велосипеды и самокаты уже давно обкатали европейские дороги. Семейство Шамко – большие любители приключений и, передвигаясь на самокатах за границей, ребята прекрасно вписываются в местный колорит. Анна Шамко:

Мы были с самокатом в Праге, в Варшаве, мы были в Париже целую неделю, и под дождем, и по сухой погоде. Еще мы ездили с самокатом на север Италии. Конечно, приятно ездить по улице, когда ветер развевает волосы. Хорошо, когда не льет. В случае если идет дождь, у меня есть плащ, это тоже смотрится достаточно эпично, потому что плащ развевается за спиной, рюкзак еще в виде такого горба, и люди оглядываются.

На самокате и на работу, и за покупками, и на деловую встречу – в городской суете лучшего средства для передвижения просто не найти, уверяет девушка и вспоминает забавную историю. Анна Шамко:

У меня был случай, когда я приехала на переговоры в очень серьезную юридическую фирму, была одета очень неформально, я приехала на самокате. Меня начальник ждал, и ему просто представили, что к нему приехала какая-то девочка на самокате, хотя, на самом деле, приехала клиентка, с которой нужно было обсудить некоторые вещи. Но он запомнил, благодаря этому. У нас до сих пор такие теплые и веселые отношения.

Оказывается, на самокате можно катать и пассажиров! Для этих целей тут предусмотрен специальный подиум. У Анны это почетное место занимает дочка, которая с позволения мамы и сама не прочь порулить.

Алена Шамко:

Мне мама иногда разрешает кататься на самокате, и мне это очень нравится, я только учусь и поэтому езжу очень медленно.