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Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?

09 июля 2018 10:09
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Новости Беларуси. Герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться» почти три месяца пытается разрешить свою проблему.

Для столичной семьи Мороз субботний апрельский день ничем не отличался от остальных: глава семьи Сергей спешил домой, к любимой супруге, которая уже подавала к столу горячий обед.

Но семейную идиллию нарушил грохот за окном.

Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?-1

Сергей Мороз, минчанин:
Моя супруга вышла на общий балкон, потом забежала в квартиру и сказала о том, что на нашу машину упало дерево. 
Упавшее дерево оказалось старой вербой, которая на склоне лет попросту не выдержала весеннего ветра и рухнула прямо на дорогу.

К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о машине Сергея.

Сергей Мороз:
Один ствол упал на мою машину, второй - на другую, но ее не повредило. Доля секунды – и один стволов упал бы на человека. Думаю, что были бы тяжкие телесные повреждения.
Основной удар пришелся на капот: вмятины, царапины. Зеркало было вывернуло в сторону. Стойка кузова, дверь, крыша… Это я уже заделал, так как погода влажная, чтобы не пошла коррозия.

Кстати, с давних времен было принято считать, что именно насаждения вербы вблизи дома принесут жильцам несчастье. Но Сергей в мистику не верит и с уверенностью может сказать:

всему виной халатность работников местного ЖЭУ.

Сергей Мороз: 
Дерево, которое упало, обрубало МЧС. Видны сзади гнилые корни, высохшие, желтые. Дерево стояло под наклоном и начало поднимать землю. За счёт этого оно упало.

Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?-3

Подобные случаи – не редкость.

Только в прошлом году в стране от сгнивших, старых и бесхозных деревьев пострадало около 450 автомобилей.

Напомним, что за зеленые насаждения в парках и на проспектах столицы отвечает организация «Зеленстрой», а вот на дворовых территориях ответственность перекладывается на плечи уже обслуживающим организациям.

На вопрос, почему на улице Сурганова, 80, что в Минске, старая верба за многие годы так и не была признана аварийной, директор ЖЭУ-4 лишь скромно пожимает плечами.

Валерий Найден, директор ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска: 
Такие случаи, как падение деревьев на дворовой территории, в частности, на транспортные средства, происходят, я бы не сказал, что часто.

Дерево это признано аварийным не было, поэтому вину ЖЭУ №4 мы признаем однозначно.

Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?-5

Ваше авто тоже оказалось под натиском упавшего дерева?

В первую очередь, вызывайте на место происшествия сотрудников РУВД и ЖЭС, чтобы зафиксировать происходящее, что и сделал Сергей Мороз. Если дерево окажется аварийным, у водителя разбитого автомобиля будут все основания для возмещения ущерба. Но если причиной падения дерева стали природные катаклизмы, то добиться выплат не удастся.

Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?-7

Ирина Жеглова, юрист: 
Для того чтобы владелец автомобиля мог оценить ущерб, нанесенный после падения дерева, ему необходимо обратиться в специализированную организацию, которая имеет лицензию на проведение оценочной деятельности.

Советы юриста: что делать и к кому обращаться, если на автомобиль упало дерево

Сегодня стоимость такой услуги будет варьироваться от 300 до 500 рублей.

А проводить осмотр может как частная, так и государственная организация. Главная ошибка Сергея была в том, что он обратился СТО, где ему причиненный ущерб оценили в 1200 рублей.

Сергей Мороз:
Директор ЖЭСа согласился выплатить сумму в полном объеме, но в течение полугода.

Согласно законодательству, срок выплаты должна устанавливать именно пострадавшая сторона.

Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?-9

Самостоятельно установил срок выплаты и Сергей Мороз – 30 календарных дней. Однако выплачивать сумму ущерба в такой срок, да еще и без официального заключения экспертной организации, руководство ЖЭУ-4 не собиралось, поэтому предложило компромисс.

Валерий Найден:

Мы не согласны с суммой, которую предоставил нам владелец данного транспортного средства.

Для разрешения данной ситуации есть 2 варианта. Первое – это мы выплачиваем ту сумму, с которой пришел жилец, но с рассрочкой в 6 месяцев. Второй вариант – это мы проводим оценку данного транспортного средства и выплачиваем сумму, согласно законодательству.

Но где гарантии, что за полгода руководство ЖЭУ-4 не передумает и действительно выплатит всю указанную сумму?

А вот провести независимую оценку ущерба за свой счет обслуживающая организация имеет полное право, но с согласия Сергея, который, в свою очередь, не согласен ни с одним из предложенных ему вариантов.

Сегодня мужчина собирает фотографии с места происшествия и заключения сотрудников РУВД, чтобы, наконец, искоренить эту проблему, но только черед суд.

# Автомобили

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