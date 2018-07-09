Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?
Новости Беларуси. Герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться» почти три месяца пытается разрешить свою проблему.
Для столичной семьи Мороз субботний апрельский день ничем не отличался от остальных: глава семьи Сергей спешил домой, к любимой супруге, которая уже подавала к столу горячий обед.
Но семейную идиллию нарушил грохот за окном.
Сергей Мороз, минчанин:
Моя супруга вышла на общий балкон, потом забежала в квартиру и сказала о том, что на нашу машину упало дерево.
Упавшее дерево оказалось старой вербой, которая на склоне лет попросту не выдержала весеннего ветра и рухнула прямо на дорогу.
К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о машине Сергея.
Сергей Мороз:
Один ствол упал на мою машину, второй - на другую, но ее не повредило. Доля секунды – и один стволов упал бы на человека. Думаю, что были бы тяжкие телесные повреждения.
Основной удар пришелся на капот: вмятины, царапины. Зеркало было вывернуло в сторону. Стойка кузова, дверь, крыша… Это я уже заделал, так как погода влажная, чтобы не пошла коррозия.
Кстати, с давних времен было принято считать, что именно насаждения вербы вблизи дома принесут жильцам несчастье. Но Сергей в мистику не верит и с уверенностью может сказать:
всему виной халатность работников местного ЖЭУ.
Сергей Мороз:
Дерево, которое упало, обрубало МЧС. Видны сзади гнилые корни, высохшие, желтые. Дерево стояло под наклоном и начало поднимать землю. За счёт этого оно упало.
Подобные случаи – не редкость.
Только в прошлом году в стране от сгнивших, старых и бесхозных деревьев пострадало около 450 автомобилей.
Напомним, что за зеленые насаждения в парках и на проспектах столицы отвечает организация «Зеленстрой», а вот на дворовых территориях ответственность перекладывается на плечи уже обслуживающим организациям.
На вопрос, почему на улице Сурганова, 80, что в Минске, старая верба за многие годы так и не была признана аварийной, директор ЖЭУ-4 лишь скромно пожимает плечами.
Валерий Найден, директор ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска:
Такие случаи, как падение деревьев на дворовой территории, в частности, на транспортные средства, происходят, я бы не сказал, что часто.
Дерево это признано аварийным не было, поэтому вину ЖЭУ №4 мы признаем однозначно.
Ваше авто тоже оказалось под натиском упавшего дерева?
В первую очередь, вызывайте на место происшествия сотрудников РУВД и ЖЭС, чтобы зафиксировать происходящее, что и сделал Сергей Мороз. Если дерево окажется аварийным, у водителя разбитого автомобиля будут все основания для возмещения ущерба. Но если причиной падения дерева стали природные катаклизмы, то добиться выплат не удастся.
Ирина Жеглова, юрист:
Для того чтобы владелец автомобиля мог оценить ущерб, нанесенный после падения дерева, ему необходимо обратиться в специализированную организацию, которая имеет лицензию на проведение оценочной деятельности.
Советы юриста: что делать и к кому обращаться, если на автомобиль упало дерево
Сегодня стоимость такой услуги будет варьироваться от 300 до 500 рублей.
А проводить осмотр может как частная, так и государственная организация. Главная ошибка Сергея была в том, что он обратился СТО, где ему причиненный ущерб оценили в 1200 рублей.
Сергей Мороз:
Директор ЖЭСа согласился выплатить сумму в полном объеме, но в течение полугода.
Согласно законодательству, срок выплаты должна устанавливать именно пострадавшая сторона.
Самостоятельно установил срок выплаты и Сергей Мороз – 30 календарных дней. Однако выплачивать сумму ущерба в такой срок, да еще и без официального заключения экспертной организации, руководство ЖЭУ-4 не собиралось, поэтому предложило компромисс.
Валерий Найден:
Мы не согласны с суммой, которую предоставил нам владелец данного транспортного средства.
Для разрешения данной ситуации есть 2 варианта. Первое – это мы выплачиваем ту сумму, с которой пришел жилец, но с рассрочкой в 6 месяцев. Второй вариант – это мы проводим оценку данного транспортного средства и выплачиваем сумму, согласно законодательству.
Но где гарантии, что за полгода руководство ЖЭУ-4 не передумает и действительно выплатит всю указанную сумму?
А вот провести независимую оценку ущерба за свой счет обслуживающая организация имеет полное право, но с согласия Сергея, который, в свою очередь, не согласен ни с одним из предложенных ему вариантов.
Сегодня мужчина собирает фотографии с места происшествия и заключения сотрудников РУВД, чтобы, наконец, искоренить эту проблему, но только черед суд.