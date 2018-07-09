Дерево упало на автомобиль: куда обращаться, чтобы возместить ущерб?

Для столичной семьи Мороз субботний апрельский день ничем не отличался от остальных: глава семьи Сергей спешил домой, к любимой супруге, которая уже подавала к столу горячий обед.

Новости Беларуси. Герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться» почти три месяца пытается разрешить свою проблему.

Сергей Мороз, минчанин:

Моя супруга вышла на общий балкон, потом забежала в квартиру и сказала о том, что на нашу машину упало дерево.

Упавшее дерево оказалось старой вербой, которая на склоне лет попросту не выдержала весеннего ветра и рухнула прямо на дорогу.

К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о машине Сергея.

Сергей Мороз:

Один ствол упал на мою машину, второй - на другую, но ее не повредило. Доля секунды – и один стволов упал бы на человека. Думаю, что были бы тяжкие телесные повреждения.

Основной удар пришелся на капот: вмятины, царапины. Зеркало было вывернуло в сторону. Стойка кузова, дверь, крыша… Это я уже заделал, так как погода влажная, чтобы не пошла коррозия.

Кстати, с давних времен было принято считать, что именно насаждения вербы вблизи дома принесут жильцам несчастье. Но Сергей в мистику не верит и с уверенностью может сказать:

всему виной халатность работников местного ЖЭУ.

Сергей Мороз:

Дерево, которое упало, обрубало МЧС. Видны сзади гнилые корни, высохшие, желтые. Дерево стояло под наклоном и начало поднимать землю. За счёт этого оно упало.