В Беларуси установят нормы, которые помогут защитить людей с инвалидностью от дискриминации в любой сфере

Новости Беларуси. Белорусские депутаты работают над комплексным законопроектом по всесторонней защите прав и интересов инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии активно выезжают в регионы, чтобы решать проблемы на местах, тесно работают с представителями общества инвалидов. Уже 30 лет эта структура оказывает всевозможную помощь людям с ограниченными возможностями и представляет их интересы. Так в Беларуси планируется закрепить понятие о дискриминации по признаку инвалидности и тем самым установить нормы, которые помогут защищать этих людей от дискриминации в любой сфере.

Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выезжаем в регионы, рассказываем о реализации законов, слушаем их проблемы, слушаем их вопросы, которые бы они хотели, чтобы были озвучены на уровне государства. Сегодня все возможности есть для того, чтобы они чувствовали себя полноправными гражданами нашей страны.