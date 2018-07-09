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В Беларуси установят нормы, которые помогут защитить людей с инвалидностью от дискриминации в любой сфере

09 июля 2018 08:07
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты работают над комплексным законопроектом по всесторонней защите прав и интересов инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси установят нормы, которые помогут защитить людей с инвалидностью от дискриминации в любой сфере-1

Парламентарии активно выезжают в регионы, чтобы решать проблемы на местах, тесно работают с представителями общества инвалидов. Уже 30 лет эта структура оказывает всевозможную помощь людям с ограниченными возможностями и представляет их интересы. Так в Беларуси планируется закрепить понятие о дискриминации по признаку инвалидности и тем самым установить нормы, которые помогут защищать этих людей от дискриминации в любой сфере.

В Беларуси установят нормы, которые помогут защитить людей с инвалидностью от дискриминации в любой сфере-4

В Беларуси установят нормы, которые помогут защитить людей с инвалидностью от дискриминации в любой сфере-6

Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Выезжаем в регионы, рассказываем о реализации законов, слушаем их проблемы, слушаем их вопросы, которые бы они хотели, чтобы были озвучены на уровне государства. Сегодня все возможности есть для того, чтобы они чувствовали себя полноправными гражданами нашей страны.

В Беларуси установят нормы, которые помогут защитить людей с инвалидностью от дискриминации в любой сфере-9

Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов в 2015 году. Главная задача этого документа - обеспечить равноправное участие людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизни общества. Кроме того, Конвенция направлена на защиту таких граждан и осуществление ими всех прав человека.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Тамара Красовская # Фотофакт

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