Что общего у белорусских и сербских православных верующих? Поговорили с викарием Патриарха Сербского

Епископ Стефан, викарий Патриарха Сербского:

У нас выдающий Святой – Савва, он первый просветитель равноапостольный у сербов. Я вижу, что у нас похожая история, у нас много мучеников. Все очень похоже у нас – это и благословение нашего Святейшего Патриарха Порфирия, ваш Митрополит Вениамин тоже согласен, надо нам побольше дружить, надо отправлять наших студентов сюда и наоборот. Я вижу, что есть хорошие братья, с которыми можно что-то строить, делать хорошие вещи, а это все нас объединяет.

Олег Лепешенков:

Что знают в Сербии о белорусских святых?

Епископ Стефан:

К сожалению, я знаю мало, поэтому мое следующее задание – познакомиться со святыми. Митрополит пригласил еще раз приехать, буду посещать ваши монастыри и святыни. Могу сказать, что мы очень любим Беларусь. Когда у нас была война, бомбардировка, когда развалили Югославию, но ваш Президент приехал, когда было трудно, не было гарантий, говорили, что нельзя приезжать в Сербию, можно даже погибнуть. Он пришел и так поддержал нас, мы его полюбили и знали, что там есть братья. Сербы этого никогда не забудут.