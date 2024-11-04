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Что общего у белорусских и сербских православных верующих? Поговорили с викарием Патриарха Сербского

04 ноября 2024 14:27
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с епископом Стефаном, викарием Патриарха Сербского.

Олег Лепешенков, СТВ:
Кого можно назвать духовным наставником народа Сербии?

Что общего у белорусских и сербских православных верующих? Поговорили с викарием Патриарха Сербского-2

Епископ Стефан, викарий Патриарха Сербского:
У нас выдающий Святой – Савва, он первый просветитель равноапостольный у сербов. Я вижу, что у нас похожая история, у нас много мучеников. Все очень похоже у нас – это и благословение нашего Святейшего Патриарха Порфирия, ваш Митрополит Вениамин тоже согласен, надо нам побольше дружить, надо отправлять наших студентов сюда и наоборот. Я вижу, что есть хорошие братья, с которыми можно что-то строить, делать хорошие вещи, а это все нас объединяет. 

Олег Лепешенков:
Что знают в Сербии о белорусских святых?

Епископ Стефан:
К сожалению, я знаю мало, поэтому мое следующее задание – познакомиться со святыми. Митрополит пригласил еще раз приехать, буду посещать ваши монастыри и святыни. Могу сказать, что мы очень любим Беларусь. Когда у нас была война, бомбардировка, когда развалили Югославию, но ваш Президент приехал, когда было трудно, не было гарантий, говорили, что нельзя приезжать в Сербию, можно даже погибнуть. Он пришел и так поддержал нас, мы его полюбили и знали, что там есть братья. Сербы этого никогда не забудут. 

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Церковь # Олег Лепешенков

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