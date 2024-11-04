Более 70% семейного капитала многодетными семьями Минской области использовано на жильё

Свыше 70 % семейного капитала в Минской области использовано на жилье многодетными семьями. Программа действует с 2015 года. Согласно указу Президента она продлена еще на ближайшую пятилетку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только с 2020-го в центральном регионе семейный капитал получили более 23 тысяч многодетных семей, часть из них воспользовались депозитным счетом досрочно. Как государство помогает многодетным семьям улучшить жилищные условия – материал Анны Куртасовой.

Сергей и Юлия Черкас – многодетные родители. Воспитывают двоих мальчиков и девочку. Как молодая семья они стояли на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Раньше жили в съемной и арендой квартирах. Благодаря господдержке получили возможность построить самим свой дом в Любани. Получили участок в новом районе индивидуальной застройки. Так семья обзавелась своей крышей над головой. Обустроились и переехали.

Юлия Черкас:

Я из Бобруйска. Муж у меня любанский. Сразу хотели строиться в Бобруйске. Не получилось. И приехали. Нам предложили участок. Мы согласились. И построил муж дом. С рождением третьего ребенка многодетные родители получили право на использование семейного капитала. Доделали ремонт в доме и благоустроили участок. На 15 сотках сделали зону отдыха – построили беседку, баню. А также установили детскую игровую площадку.