Насколько граждане довольны качеством строящегося жилья, узнали у председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома

Главная ценность в Беларуси – люди. И государство создает все условия для того, чтобы жизнь граждан становилась комфортнее. На всех этапах развития страны ставится задача по удовлетворению потребности белорусов в жилье в качестве приоритета социальной политики. Вопрос был обозначен еще на первом Всебелорусском народном собрании в 1996 году. Меняются времена и геополитическая ситуация, но путь, который был избран тогда, остается неизменным для нашей страны. Вопрос обеспечения белорусов качественным и доступным жильем находится на постоянном контроле Президента. Как заявил Александр Лукашенко в январе 2022 года на совещании по актуальным вопросам развития строительной отрасли: «Если нет строительства – нет развития страны». Это аксиома. Это правило в доказательствах не нуждается, но узнать, как оно действует на практике, интересно. Поговорили об этом в ток-шоу «Большой город».