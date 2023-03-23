«Звонок от спикера». Прямая телефонная линия в Совете Республики прошла в новом формате

Новости Беларуси. Разобраться и помочь лично. Сегодня, 23 марта, у граждан была возможность поделиться своими проблемами с председателем Совета Республики по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Алло! Ирина Федоровна? – Здравствуйте, Наталья Ивановна. – Доброе утро! – Рада вас слышать! – Я тоже рада вас слышать! – Ирина Федоровна, я только по телефону. К сожалению, не смогла с вами встретиться. Поэтому слушаю вас.

Такой формат решили запустить для граждан, которые не успели попасть на прием из-за большого количества желающих. В феврале личная встреча Натальи Кочановой с белорусами длилась около 12 часов. Сегодня к спикеру тоже поступило немало вопросов. Председатель Совета Республики сразу заверила: несмотря на то, что общение идет по телефону, это никак не отразится на качестве рассмотрения вопроса. Традиционно людей волнует сфера ЖКХ, здравоохранение, трудоустройство, пенсионное обеспечение, совершенствование законодательства и его интерпретация.

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы уже пробовали такой формат проводить ранее, когда тоже было большое количество людей в ходе предыдущих приемов записано, но не все успевали попасть лично на прием. И он себя очень хорошо зарекомендовал. По отзывам людей, им очень нравится такая форма взаимодействия. Для них это очень удобно, потому что они заранее знают время, в которое они смогут свой вопрос обсудить. И конечно, результат их удовлетворяет, потому что вопрос рассматривается в таком же общем порядке, как и любое другое обращение, поступающее в Совет Республики.

Ни одно обращение, поступившее в Совет Республики в формате «Звонок от спикера», не осталось без внимания. Более того, каждая проблема взята на контроль до ее полного разрешения.