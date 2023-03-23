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В Беларуси сформирован новый ракетный зенитный полк

23 марта 2023 13:41
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Новости Беларуси. Новый ракетный зенитный полк сформирован в Беларуси. Неспокойная ситуация вокруг наших границ требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сформирован новый ракетный зенитный полк-1

Сегодня европейские соседи активно наращивают военный контингент у белорусских рубежей, а Украину продолжают накачивать оружием. В этой связи задача оборонного ведомства – адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Новый полк будет дислоцироваться в Лунинце Брестской области. В распоряжении личного состава современные образцы вооружения и техники.

К формированию воинского подразделения подошли ответственно. Приоритетными были вопросы социальной защищенности, обеспечения жильем, доступности инфраструктуры. Сегодня в Лунинце состоялась торжественная церемония вручения ключей. Арендным жильем обеспечили 72 семьи. Поручение построить дом в городе дал глава государства. Возвести 9-этажку удалось за рекордные полгода. В числе новоселов немало многодетных.

В Беларуси сформирован новый ракетный зенитный полк-4

Отметим, что в 2022 году в Беларуси построили 540 квартир для военнослужащих в 12 городах. В 2023-м планируется возвести более 4 000 арендных квартир в 24 населенных пунктах.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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