В Беларуси сформирован новый ракетный зенитный полк

Новости Беларуси. Новый ракетный зенитный полк сформирован в Беларуси. Неспокойная ситуация вокруг наших границ требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня европейские соседи активно наращивают военный контингент у белорусских рубежей, а Украину продолжают накачивать оружием. В этой связи задача оборонного ведомства – адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Новый полк будет дислоцироваться в Лунинце Брестской области. В распоряжении личного состава современные образцы вооружения и техники.

К формированию воинского подразделения подошли ответственно. Приоритетными были вопросы социальной защищенности, обеспечения жильем, доступности инфраструктуры. Сегодня в Лунинце состоялась торжественная церемония вручения ключей. Арендным жильем обеспечили 72 семьи. Поручение построить дом в городе дал глава государства. Возвести 9-этажку удалось за рекордные полгода. В числе новоселов немало многодетных.