Борис Батура поручил ускорить электрификацию участков индивидуального строительства в Минском районе

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Борис Батура по итогам очередного приема граждан поручил ускорить электрификацию участков индивидуального строительства. На встречу с руководителем области пришли жители деревни Старина Минского района.

Свет в жилом секторе специалисты должны подключить к 1 июля. Несколько обращений касались строительства жилья. В частности, представители одного из жилищных кооперативов спрашивали, когда их многоэтажку введут в эксплуатацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Костюченко:

Мы купили участки на аукционе в 2009 году. То есть пошел уже пятый год, как мы не можем провести электричество. Сегодня нам пообещали, что вопрос должен быть решен в установленные сроки, но в то же время Минэнерго постоянно сдвигает эти сроки и не выполняет своих обещаний.