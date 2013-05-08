В канун Дня Победы у Кургана Славы прошел митинг-реквием

Новости Беларуси. Торжества, посвященные Дню Победы, проходят по всей Беларуси. Цветы и венки 8 мая возложили к подножию Кургана Славы. В митинге-реквиеме приняли участие госсекретарь Совета безопасности Беларуси Леонид Мальцев, губернатор Минской области Борис Батура, летчик-космонавт, уроженец города Червень Олег Новицкий, ветераны, военнослужащие и сотрудники МЧС.

Минский регион в годы войны стал одним из первых партизанских и подпольных центров. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной, более 80 уроженцев и жителей Минской области удостоены звания героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анфиса Данейко, ветеран Великой Отечественной войны:

Такая молодежь хорошая растет, сколько они могут хорошего сделать. Мы, ветераны, надеемся на то, что они смогут еще больше укрепить нашу Беларусь.

Анастасия Топчевская:

Мы много пролили крови для победы. И сейчас это просто непередаваемое ощущения триумфа, что мы победили.

Олег Новицкий, космонавт:

Это прежде всего праздник Победы, того дня, когда наши деды, совершив подвиг, позволили нам сейчас спокойно жить, работать, трудиться, растить и воспитывать детей.