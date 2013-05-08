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Беларусь занимает 26 место в списке наиболее благоприятных для материнства стран

08 мая 2013 10:04
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Новости Беларуси. Беларусь вошла в число наиболее благоприятных для материнства стран. Наша республика расположилась на 26 месте. Такие данные содержатся в докладе международной гуманитарной организации «Спасем детей». В ходе исследования эксперты оценивали риск смертности матерей и детей до 5 лет, уровень образования женщин, их участие в политической жизни страны, валовой национальный доход.

Россия разместилась в рейтинге на 59 месте, Казахстан – на 65. В лидерах оказались Финляндия, Швеция и Норвегия. А наибольшему риску подвержены матери и новорожденные в Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беременность и роды

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