В Гродно сотрудники МЧС подарили одиноким ветеранам большой праздничный концерт

Новости Беларуси. По всей Беларуси в эти дни чествуют ветеранов. В канун великого Дня Победы гродненские пожарные поздравили одиноких ветеранов войны в доме-интернате. Песни военных лет, солдатская каша и праздничные сувениры.

В Гродненском доме-интернате сегодня особый день. Чтобы поздравить ветеранов Великой отечественной с наступающим праздником Победы, здесь высадился целый десант спасателей. Главный подарок – большая концертная программа военных лет с духовым оркестром под открытым небом.

Вячеслав Матук, дирижер эстрадно-духового оркестра Гродненского областного управления МЧС:

В концертной программе будут звучать песни о войне, о жизни, о любви, и, конечно же, о Победе. Мы надеемся, то, что мы сегодня привезли, их немножко удивит, утешит и даст поводы на то, чтобы жить дальше.

В силу преклонного возраста и состояния здоровья выйти на танцплощадку никто из ветеранов не решился, но знакомые с юности песни подпевали хором.

Ольга Семеновна Швед во время войны попала в немецкий концлагерь, выжить удалось только чудом. День Победы вспоминает со слезами на глазах.

Ольга Швед, узник немецкого концлагеря:

Это святой праздник, это наше все. Прошлое мы вспоминаем всегда и будем помнить всю жизнь. Большое спасибо, что нас не забывают.

Лучшим подарком для ветеранов, которые в силу разных обстоятельств оказались одинокими, стало простое общение. Пожарные побеседовали с каждым героем, выслушали их истории.

Петр Коржик, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Они находятся в доме-интернате по разным причинам, мы стараемся создать какой-то хотя бы на эти встречи, на этот праздник семейный уют. Организовали и подарки, и концертную программу.

Ну, и какой праздник без солдатской каши? Вкусное угощение приготовили прямо во дворе интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшняя встреча с ветеранами, обещают спасатели, станет традицией. С концертами к героям войны они будут приезжать каждый год и не только в канун Дня Победы.