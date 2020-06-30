Борис Батура о лучшем достижении за карьеру: «Я горд тем, что удалось сделать в Могилёвской области»

Борис Батура:

Во-первых, я удовлетворён от 8 лет, проведённых в Могилёвской области. Мы пришли в Могилёвскую область – уровень, Вы знаете, какой был в Могилёвской области, но потом мы несколько раз на Республиканской доске почёта присутствовали. И уровень мышления могилевчан заметно изменился за эти 8 лет. И я горд тем, что удалось сделать в Могилёвской области. Это, конечно, большой проект.

А если смотреть отдельно, ведь в Минской области за 3 года удалось сделать почти столько же, сколько в Могилёвской области за 8 лет. Но возможности здесь были просто другие. Но смотрите: в Минской области почти в каждом районе мы успели спортивно-оздоровительный комплекс построить. То есть чтобы человек мог плаванием заняться, в бассейн сходить. И я вам скажу, думаю, в этом году или в следующем в каждом будет. В Старых Дорогах, наверное, только останется. Но уже будет в каждом районе плавательный бассейн.

И такие проекты, как «Дожинки». Ведь Бобруйск – это большой проект. Молодечно – большой проект. В Молодечно ещё то, что началось до «Дожинок», то, что сделали к «Дожинкам» – возможность проведения, единственный фестиваль белорусской поэзии и песни. Но, по крайней мере, амфитеатр, которой в парке сделан и, вообще, как его обустроили – со мной могут спорить, но мне кажется даже, что Витебск даже уступает Молодечненскому амфитеатру.