Штат Миссисипи изменит флаг на фоне массовых протестов против расизма

Новости США. Власти американского штата Миссисипи планируют изменить флаг. Такое решение одобрили обе палаты законодательного собрания штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что старый флаг использует символику Конфедерации – стороны, которая воевала в Гражданской войне США за сохранение рабовладельческого строя. Это посчитали неуместным на фоне массовых протестов против расизма в стране.