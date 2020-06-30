Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Борис Батура о лучшем достижении за карьеру: «Я горд тем, что удалось сделать в Могилёвской области»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Были ли поступки в Вашей жизни, за которые неудобно, или спустя время Вы бы поступили по-другому?
Борис Батура:
Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска. В Бобруйске был руководителем одного из заводов мой однокурсник по машфаку. И он её в своё время уволил без денежного пособия. Что-то вот такое. Но об этом я всём уже узнал, когда на пенсии оказался. Ну что я могу сделать, чтобы всё это изменить? Практически ничего, хотя и пытался. Но в последнее время она уже не звонит, наверное, махнула рукой. Но мне вот за этот случай обидно. Может, и ещё были такие случаи, о которых я не знаю.
Если где-то такое ещё было, так пользуясь случаем, прошу прощения, если такое где-то происходило.