Борис Батура:

Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска. В Бобруйске был руководителем одного из заводов мой однокурсник по машфаку. И он её в своё время уволил без денежного пособия. Что-то вот такое. Но об этом я всём уже узнал, когда на пенсии оказался. Ну что я могу сделать, чтобы всё это изменить? Практически ничего, хотя и пытался. Но в последнее время она уже не звонит, наверное, махнула рукой. Но мне вот за этот случай обидно. Может, и ещё были такие случаи, о которых я не знаю.

Если где-то такое ещё было, так пользуясь случаем, прошу прощения, если такое где-то происходило.