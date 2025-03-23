Борец с коррупцией – Виктор Куклов вспомнил, как начиналась политическая карьера Александра Лукашенко

25 марта состоится инаугурация Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта новость стала центральной на неделе, а это событие – ключевой момент в политической жизни страны. Инаугурация не просто формальность и дань протоколу. Во-первых, эта процедура ставит точку в выборной кампании и утверждает главу государства. А еще это сигнал для мирового сообщества о вступлении в должность избранного Президента.

Виктор Куклов, заместитель главного редактора «Народной газеты»:

Лукашенко отличался, воспринималось, что он борец с коррупцией. Даже не помню, сколько у него чемоданов компромата. Все ждали, что он их достанет, начнет мочить, как говорил Путин, «в сортире всех». Потому что очень была жизнь сложная, не передать, даже кто сегодня живет, сложно понять, как было трудно. Человек нашелся смелый, открытый, без забрала. Он простым языком говорил, все же мы и сейчас знаем, где человек рос. Он же не с золотой ложкой во рту родился, жил в небогатой избе, там даже, по-моему, пол земляной был. Конечно, доверие было, потому что это свой человек, который не из каких-то 1990-х нажил какие-то красные пиджаки, цепи золотые. До смешного доходило, это реальный факт, сидели, когда Лукашенко выступал, экстрасенсы и они там «чуфы-чуфы» слали, какие-то проклятия, чтобы от него отвести доверие.