Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Людей преимущественно волнуют земельные вопросы. Есть жалобы и замечания к коммунальным службам.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Есть вопросы, которые длятся годами, по 20 лет. Вовремя не зарегистрировали, вовремя не сделали, теперь обращаются: вот, у меня так. Буквально последний гражданин, который обратился, говорит: 50 сантиметров у меня земли якобы не соответствует участку. Почему на протяжении 20 лет он, условно, не регистрировал этот участок?
Что касается капитальных ремонтов домов: да, здесь наболевший вопрос. Он особенно актуален для Молодечно, Борисова. Мы увеличиваем сумму денег и будем двигаться.
Для некоторых этот прием последняя надежда – к примеру, для Элеоноры Сизук. Ее мать в течение нескольких лет не может найти компромисс с соседями по дому – точнее, со второй дочерью. Не помог даже суд. В настоящее время в проблеме будут разбираться областные юристы.
Элеонора Сизук:
Этот вопрос требует разбирательств. Я все-таки верю, что сделают максимум усилия для того, чтобы помочь пенсионеру. Чтобы не я одна боролась за пенсионера, а и государственные структуры. Мне кажется, что нас не оттолкнут, а нам действительно помогут.
Некоторые проблемы решили сразу на месте. По вопросам, которые требуют более детального изучения, власти в определенное время дадут письменный ответ.