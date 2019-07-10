Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Есть вопросы, которые длятся годами, по 20 лет. Вовремя не зарегистрировали, вовремя не сделали, теперь обращаются: вот, у меня так. Буквально последний гражданин, который обратился, говорит: 50 сантиметров у меня земли якобы не соответствует участку. Почему на протяжении 20 лет он, условно, не регистрировал этот участок?

Что касается капитальных ремонтов домов: да, здесь наболевший вопрос. Он особенно актуален для Молодечно, Борисова. Мы увеличиваем сумму денег и будем двигаться.