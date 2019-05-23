В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров
Новости Беларуси. Коррупционеры больше не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмену такой возможности, а также смягчения наказания предусматривает третий антикоррупционный декрет Президента.
23 мая документ практически единогласно одобрили парламентарии. Теперь в отношении осуждённых за коррупцию будет применяться индивидуальный подход, за ними по-прежнему сохраняется право просить о помиловании, а при назначении наказания будет учитываться возмещение ущерба.
Кроме этого, декретом предусмотрен ряд других мер по усилению борьбы с коррупцией: от введения специальных курсов в вузах до использования детектора лжи при приеме на работу на некоторые должности.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Мы говорим, что увеличилось количество коррупционных преступлений, в то же время их же немного. Скажем, на год – 2 тысячи. Это немного, учитывая, что у нас сотни тысяч всех преступлений. Поэтому мы в состоянии 2 тысячи отследить и принять по ним решения. А то, что декрет увеличит планку, позволит более объективно применять помилование. Это тоже УДО – помилование Президента – только на более высоком уровне.
В повестке сегодняшнего заседания – 12 вопросов. Белорусские парламентарии обсудили поправки в закон о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, проект закона о репродуктивной медицине. В Овальном зале также ратифицировали соглашение о реадмиссии с Украиной.