В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров

Новости Беларуси. Коррупционеры больше не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмену такой возможности, а также смягчения наказания предусматривает третий антикоррупционный декрет Президента.

23 мая документ практически единогласно одобрили парламентарии. Теперь в отношении осуждённых за коррупцию будет применяться индивидуальный подход, за ними по-прежнему сохраняется право просить о помиловании, а при назначении наказания будет учитываться возмещение ущерба.

Кроме этого, декретом предусмотрен ряд других мер по усилению борьбы с коррупцией: от введения специальных курсов в вузах до использования детектора лжи при приеме на работу на некоторые должности.