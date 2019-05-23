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В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров

23 мая 2019 12:22
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Новости Беларуси. Коррупционеры больше не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмену такой возможности, а также смягчения наказания предусматривает третий антикоррупционный декрет Президента.

В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров-1

23 мая документ практически единогласно одобрили парламентарии. Теперь в отношении осуждённых за коррупцию будет применяться индивидуальный подход, за ними по-прежнему сохраняется право просить о помиловании, а при назначении наказания будет учитываться возмещение ущерба.

Кроме этого, декретом предусмотрен ряд других мер по усилению борьбы с коррупцией: от введения специальных курсов в вузах до использования детектора лжи при приеме на работу на некоторые должности. 

В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров-4



Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Мы говорим, что увеличилось количество коррупционных преступлений, в то же время их же немного. Скажем, на год – 2 тысячи. Это немного, учитывая, что у нас сотни тысяч всех преступлений. Поэтому мы в состоянии 2 тысячи отследить и принять по ним решения. А то, что декрет увеличит планку, позволит более объективно применять помилование. Это тоже УДО – помилование Президента – только на более высоком уровне.

В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров-6



В повестке сегодняшнего заседания – 12 вопросов. Белорусские парламентарии обсудили поправки в закон о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, проект закона о репродуктивной медицине. В Овальном зале также ратифицировали соглашение о реадмиссии с Украиной.

# Коррупция # общество # Александр Конюк # Фотофакт

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