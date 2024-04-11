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Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы

11 апреля 2024 17:47
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Борьба с браконьерством. Сотрудники Березинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира усилили контроль за водной гладью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы-1

Активно проводит мероприятия по изъятию браконьерских сетей. В период весеннего нереста вылов рыбы таким способом запрещен, он наносит вред природе. Только с начала года в Березинского района изъято более 70 рыболовных сетей, общей длиной более двух километров, а также 40 прочих незаконных орудий рыболовства.

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы-4

Дмитрий Жуковский, заместитель начальника Березинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
Статьей 16.26 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях установлена административная ответственность за незаконное изготовление, хранение, сбыт рыболовных сетей, сетематериалов и иных орудий добычи рыбы и иных сетематериалов, какими могут быть мережи, бучи, топтухи, неводы и прочие орудия. Виновное лицо в совершении данного правонарушения может быть подвергнуто административному взысканию в виде штрафа до 30 базовых величин с конфискацией данных запрещенных орудий либо без конфискации.

За незаконные сбыт или хранение рыболовных сетей и иных орудий предусмотрена административная ответственность. Но добровольная сдача освобождает от наказания.

# Охота и рыболовство # общество # Новости Минска и Минской области

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