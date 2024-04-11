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Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля

11 апреля 2024 17:47
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В освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Навсегда свои имена в историю Великой Отечественной войны вписали и воины-кавалеристы 6-й гвардейской дивизии. Во время операции «Багратион» за 36 дней они с боями прошли 770 километров и приняли участие в освобождении более 250 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе Молодечно, Лиды и Гродно. Командовал дивизией Павел Брикель.

Рубрика «Чтобы помнили» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля-1

Алена Жиборт, корреспондент:
Улица Брикеля. Именно с нее в Гродно начиналось рождение нового микрорайона Девятовка. Сейчас здесь четырехполосная дорога с двумя кольцевыми развязками. В начале 80-х это была окраина города. А в июле 1944-го, примерно, с этого места, гвардейская дивизия под командованием Брикеля атаковала позиции врага, освобождая город от немецко-фашистских захватчиков.

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля-4

Родился Павел Брикель в ноябре 1903 года в крестьянской семье. Украинец. После окончания школы работал в родном селе. Добровольцем в Красную Армию вступил в 1920-м. 17-летним юношей Павел Брикель начал служить в кавалерии. В 1928-м году он экстерном окончил кавалерийскую школу. А в 1935-м – курсы усовершенствования старшего политсостава.

Военачальник и командир гвардейской кавалерии! Вспоминаем о подвигах Героя СССР Павла Брикеля-7

В 1944-м в операции «Багратион» Генштаб Красной Армии существенную роль отводил кавалерийским частям. Летом 1944 года расстояние в 100 километров от Лиды до Гродно дивизия Павла Брикеля преодолела за три дня. И первой вышла на подступы города с северо-восточной стороны, где вечером 13 июля встретила ожесточенное сопротивление пехоты и танков противника. Освободили город от немецко-фашистских захватчиков 16 июля. После этого 6-я гвардейская кавалерийская дивизия получила наименование Гродненская.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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