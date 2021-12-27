«Большой пропасти я не увидел». Этот врач был на стажировках в Германии и США и вот что говорит о медицине в Беларуси

Юлия Артюх, СТВ: Я прочла, что вы были на стажировке и в Германии, и в США, и в Литве. Это богатый опыт. Чем именно вы там занимались? Как вы оцениваете уровень этих стран в кардиохирургии и наш уровень?

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Да, стажировался я в Америке в Миннеаполисе. В университетской клинике Миннеаполиса, профессор Шамвей, дочка профессора Шамвея, которая сделала первую трансплантацию сердца в Америке, вторую в мире. Поэтому интересная у меня была стажировка. Я в кардиохирургии не увидел большой разницы. Конечно, есть нюансы, есть чему учиться, стремиться. Но большой пропасти я не увидел.

Юлия Артюх:

В 2016 году вы были ассистентом при первой операции по пересадке комплекса сердце – легкие. Это первая операция в стране.

Сергей Спиридонов:

Расскажу вам предысторию, она тоже связана со стажировками. Все в жизни настолько переплетено. После опубликования своей докторской диссертации мы послали результаты в европейские журналы, они были опубликованы. Ко мне поступил звонок из ганноверской клиники, на мою почту прислали, что они хотят поделиться своим опытом. Это тоже ведущая клиника по изготовлению этих криоконсервированных аллографтов, они пошли дальше, это децеллюляризированные аллографты. Мы были приглашены. Мы ездили и в Европейский банк тканевых аллографтов, и в клинику Ганновера. Еще эта клиника знаменита тем, что она выполняет большой объем трансплантаций легких. Каждые два дня у них идет трансплантация легких. Когда мы были на стажировке, обменивались опытом по криоконсервированным аллографтам, это все увидели. И когда я приехал назад и рассказал академику Островскому, мы загорелись этой идеей. Мы еще раз съездили большой группой врачей – два анестезиолога, я, посмотрели нюансы. И готовились к пересадке комплекса сердце – легкие. Поэтому так все в жизни взаимосвязано.