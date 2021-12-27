«Большой пропасти я не увидел». Этот врач был на стажировках в Германии и США и вот что говорит о медицине в Беларуси
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Я прочла, что вы были на стажировке и в Германии, и в США, и в Литве. Это богатый опыт. Чем именно вы там занимались? Как вы оцениваете уровень этих стран в кардиохирургии и наш уровень?
Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:
Да, стажировался я в Америке в Миннеаполисе. В университетской клинике Миннеаполиса, профессор Шамвей, дочка профессора Шамвея, которая сделала первую трансплантацию сердца в Америке, вторую в мире. Поэтому интересная у меня была стажировка. Я в кардиохирургии не увидел большой разницы. Конечно, есть нюансы, есть чему учиться, стремиться. Но большой пропасти я не увидел.
Юлия Артюх:
В 2016 году вы были ассистентом при первой операции по пересадке комплекса сердце – легкие. Это первая операция в стране.
Сергей Спиридонов:
Расскажу вам предысторию, она тоже связана со стажировками. Все в жизни настолько переплетено. После опубликования своей докторской диссертации мы послали результаты в европейские журналы, они были опубликованы. Ко мне поступил звонок из ганноверской клиники, на мою почту прислали, что они хотят поделиться своим опытом. Это тоже ведущая клиника по изготовлению этих криоконсервированных аллографтов, они пошли дальше, это децеллюляризированные аллографты. Мы были приглашены. Мы ездили и в Европейский банк тканевых аллографтов, и в клинику Ганновера. Еще эта клиника знаменита тем, что она выполняет большой объем трансплантаций легких. Каждые два дня у них идет трансплантация легких. Когда мы были на стажировке, обменивались опытом по криоконсервированным аллографтам, это все увидели. И когда я приехал назад и рассказал академику Островскому, мы загорелись этой идеей. Мы еще раз съездили большой группой врачей – два анестезиолога, я, посмотрели нюансы. И готовились к пересадке комплекса сердце – легкие. Поэтому так все в жизни взаимосвязано.
Юлия Артюх:
Вы так легко говорите: мы съездили, посмотрели, подготовились. А что было внутри? Я не представляю. Человек лежит в операционной, и сердце, и легкие, в ваших руках его жизнь в прямом смысле слова.
Сергей Спиридонов:
Что касается трансплантации, то да, это особая сфера хирургии, когда ты эксплантируешь сердце, тем более комплекс сердце – легкие, ты смотришь на человека, у него в грудной клетке нет практически ничего кроме пищевода. Пробегает легкий холодок внутри. Но главное – быть подготовленным, хирург должен никогда не терять самообладание. Несмотря на то, что Юрий Петрович уже прошел огромный опыт, он являлся профессором, членом-корреспондентом, академиком, мы ездили с ним и другими коллегами в морг по субботам, по воскресеньям и тренировались выполнять эти операции.
Юлия Артюх:
То есть это такая психологическая подготовка?
Сергей Спиридонов:
Ты более уверен, меньше на тебя это психологически давит, если ты к этому подготовлен. А подготовиться просто. Надо читать литературу, обсуждать с коллегами, быть готовым к иммуносупрессии, знать технические моменты, которые отрабатываются в морге на трупах. Когда ты становишься более уверен, психологически более легко оперировать.
Юлия Артюх:
Та ваша операция прошла успешно?
Сергей Спиридонов:
Да, успешно, человек живет. У него даже родился сын. Последний год я не слышал, но до этого он приходил.
Юлия Артюх:
То есть вы немного поддерживали общение.
Сергей Спиридонов:
Все люди, которым делается трансплантация, получают иммуносупрессию. Они приезжают к нам за препаратами, которые подавляют иммунитет. И он заглядывал ко мне и рассказывал о своей жизни.
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