Как оградить детей от насилия? Анонс ток-шоу «По существу»

Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению и кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии сегодня и тема нашего ток-шоу «По существу» .

На площадке программы этим вечером соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели. Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.