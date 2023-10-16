Прямой эфир

Как оградить детей от насилия? Анонс ток-шоу «По существу»

16 октября 2023 08:10
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Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению и кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии сегодня и тема нашего ток-шоу «По существу».

Как оградить детей от насилия? Анонс ток-шоу «По существу»-1

На площадке программы этим вечером соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели. Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.

Присоединяйтесь к единственному на отечественных экранах ток-шоу, которое работает в прямом эфире, этим вечером на СТВ в 18:30.

# Насилие # общество # Фотофакт

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