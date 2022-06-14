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Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться?

14 июня 2022 06:55
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Новости Беларуси. Выспаться и настроиться на успех – секрет сдачи экзаменов. В Беларуси стартует централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться?-1

Первым этапом станет белорусский язык, испытание пройдет 14 июня. Спустя несколько дней состоится тестирование по русскому языку – традиционно самому массовому предмету. В 2022 году на него зарегистрировалось более 50 тысяч абитуриентов. Второй по популярности стала математика, желающих сдать предмет – более 33 тысяч. График проведения тестирования указан на экранах.

Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться?-4

Начнутся испытания по всем предметам в 11:00. А для тех, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать на экзамене со всеми, предоставляется возможность сделать это в резервные дни. В этом году поступить в высшие учебные заведения попробуют более 61,5 тысячи человек.  

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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