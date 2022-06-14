Прямой эфир

В Минске пройдёт международная конференция парламентариев на тему исторической памяти и Великой Победы

14 июня 2022 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Историческая память. Великая Победа, добытая единством». Парламентарии соберутся на международную конференцию, которая пройдет в двухдневном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске пройдёт международная конференция парламентариев на тему исторической памяти и Великой Победы-1

Начнется мероприятие 14 июня с возложения венка к монументу Победы в Минске. Собравшиеся посетят «Храм-памятник в честь Всех Святых». Далее стартует работа пяти тематических секций. Участие в конференции уже подтвердили делегации парламентов России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана. Делегаты обсудят усилия международного сообщества по защите исторической памяти, обменяются опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Тематические секции широко охватывают в онлайн-режиме участие студентов и курсантов военных училищ. И особенно важно, чтобы информация о переписывании истории стала достоянием общественности на международном уровне.  

# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Воспитанников минского дома-интерната угостили мороженым. Какое понравилось детям больше всего?
14 июня 2022 07:15

Воспитанников минского дома-интерната угостили мороженым. Какое понравилось детям больше всего?

Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться?
14 июня 2022 06:55

Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться?

Лукашенко: «Наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии»
14 июня 2022 06:38

Лукашенко: «Наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии»