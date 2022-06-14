В Минске пройдёт международная конференция парламентариев на тему исторической памяти и Великой Победы

Начнется мероприятие 14 июня с возложения венка к монументу Победы в Минске. Собравшиеся посетят «Храм-памятник в честь Всех Святых». Далее стартует работа пяти тематических секций. Участие в конференции уже подтвердили делегации парламентов России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана. Делегаты обсудят усилия международного сообщества по защите исторической памяти, обменяются опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Тематические секции широко охватывают в онлайн-режиме участие студентов и курсантов военных училищ. И особенно важно, чтобы информация о переписывании истории стала достоянием общественности на международном уровне.