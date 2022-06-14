Воспитанников минского дома-интерната угостили мороженым. Какое понравилось детям больше всего?

Новости Беларуси. Любимый десерт для самых маленьких. В детском доме-интернате № 7 воспитанников угостили мороженым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Любимый десерт для самых маленьких. В детском доме-интернате № 7 воспитанников угостили мороженым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята таким неожиданным подаркам были очень рады. Акцию приурочили ко Всемирному дню мороженого. Детям привезли пломбир в стаканчиках, а также глазированные сырки. В ответ воспитанники подготовили для гостей танцевальный флешмоб.
Мороженое всегда такое сладкое, охлаждающее. Очень вкусно.
Виктор Скитов, начальник сектора предприятия по производству молочных продуктов:
Очень жаркая погода. Мы решили угостить детей нашим вкусным мороженым – пломбир в стаканчике. Это самый популярный вид мороженого. Чаще всего берут с какао.
Кирилл Гришин, заместитель главы администрации Октябрьского района:
В этом году это первая такая акция. Я думаю, что в дальнейшем (в Минске есть и другие производители мороженого) традиция наша будет продолжена.