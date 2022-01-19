Фактически это аналоги ЦТ. Почему абитуриенту стоит сдать РТ и какие новшества ввели в 2022 году?

Вступительная кампания не за горами. А значит, самое время начать подготовку к ЦТ. Пока одни будущие абитуриенты закупаются сборниками тестов, другие регистрируются на репетиционное тестирование.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

В январе-феврале проходит уже второй этап репетиционного тестирования. Запланировано в течение года всего три этапа. Первый этап прошел (октябрь, ноябрь, декабрь). Соответственно, третий этап будет в марте-апреле.

Как показывает практика, ребята, которые проходили репетиционное тестирование, получают на вступительных испытаниях более высокие баллы. РТ дает уникальную возможность ознакомиться со структурой тестов и отработать технологию заполнения бланков, а главное, проверить свой уровень знаний и вовремя устранить пробелы.

Юрий Миксюк:

Репетиционное тестирование проводится по всем предметам, которые представлены на ЦТ. Оно проводится по тестам, которые разработаны по спецификации, которая используется на централизованном тестировании, по такой же структуре теста. То есть фактически это аналоги или возможные варианты заданий, которые могли бы абитуриентам попасться на самом ЦТ.

Кроме традиционных бланочных тестов, которые абитуриенты проходят в пунктах проведения РТ, есть возможность проверить свои знания онлайн. Зарегистрироваться на пробные испытания нужно на сайте Республиканского института контроля знаний. Прямо из дома можно выбрать предметы и сам пункт тестирования. Чтобы завершить регистрацию, необходимо произвести оплату и распечатать пропуск.

Юрий Миксюк:

Эти формы на платной основе. Есть еще дистанционное репетиционное тестирование, которое выкладывается раз в год по всем предметам по одному заданию. Абитуриенты уже на бесплатной основе могут тренироваться сколько им понадобится.

Еще одно новшество. В 2022 году на сайте Республиканского института контроля знаний размещен открытый банк тестовых материалов, которые абсолютно бесплатно могут использовать как учащиеся для самостоятельной подготовки, так и педагоги для занятий. Юрий Миксюк:

Это очень удобно. Там материалы представлены в достаточно большом количестве за разные годы. Они систематизированы по разделам предмета. Материалы представлены по русскому, белорусскому языку и математике.